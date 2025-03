Rechazar la extorsión

Con la imposición de aranceles a México, Donald Trump acreditó una vez más su fuerte tendencia a incumplir compromisos y su sed insaciable de ser considerado el césar de los tiempos modernos, aunque su imperio termine siendo de papel.

Es claro que los actuales no son tiempos de caprichos imperiales, dada la interdependencia entre las naciones del mundo. Esto lo entenderá Trump, quizá tardíamente, cuando tiemble a nivel sísmico Wall Street y cuando los bolsillos de sus bases electorales sean dañados por las arbitrarias medidas.

Cierto que los aranceles dañarán a la economía mexicana si duran mucho, pero cierto también que sufrirá la economía de Estados Unidos, tanto por la incidencia directa de eventuales aranceles recíprocos, como por la erosión a la confianza en los compromisos que contrae EU. Tras la violación flagrante al T-MEC, la traición a Zelensky y otras lindezas, habría que hablar más bien de la creciente desconfianza hacia EU.

La reacción de México ante el bárbaro del norte ha contenido acciones diversas. Una de ellas es la polémica entrega de 29 capos del narcotráfico, la cual admite al menos dos lecturas: la versión oficial, no desestimable, fundamenta la decisión en alegaciones de seguridad nacional y riesgos de impunidad, mientras la visión crítica ve en la entrega de los capos carencia de sustento jurídico y una actitud de ofrenda y sumisión ante los caprichos del sátrapa.

La versión oficial es polémica, pero tiene fundamento si se considera que, por largo tiempo, el gobierno se ha quejado de resoluciones judiciales que favorecen a capos y cómplices. La otra postura, la crítica, puede ser discutible, pero posee un ángulo insoslayable: ¿qué recibió México a cambio de entregar capos, mandar miles de soldados a la frontera, ampliar con eficacia el combate al narcotráfico, ofrecer la imposición de aranceles a China?

La respuesta es obvia: lo que recibimos es el desdén ante todo ese esfuerzo… y aranceles.

Independientemente del tiempo que duren los aranceles -vigentes sin incluir automóviles cuando escribo esta columna-, la presidenta Claudia Sheinbaum los ha enfrentado con la cabeza fría, pero fría o no, la cabeza no debe inclinarse ante la petulancia y la arbitrariedad de quien esgrime el garrote para golpear y humillar a quienes considera súbditos de su coloniaje. La indignación ante la conducta déspota debe ser expresada por el Estado mexicano. La soberanía y la dignidad no sólo se declaran. También deben ejercerse. Más aún cuando enfrente se tiene a extorsionadores cínicos.

Ahora bien, ante la extorsión no basta la represalia arancelaria. Es preciso un control de daños inteligente y creatividad para diseñar estrategias que, sin más concesiones a EU, generen -junto con el sector privado- condiciones internas y externas para apostar al consumo interno, incentivar la generación de empleos, buscar alianzas comerciales sin EU y diversificar el destino de las exportaciones mexicanas.

¿Difícil? Sí, sin duda. Pero no imposible.

PLUS DIGITAL: ROSA ICELA TENÍA RAZÓN

Una de las razones argumentadas por el gobierno para justificar la polémica entrega de 29 capos del narcotráfico a EU, además de la solicitud de ese país, la dio el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch: existía el riesgo de que “algunos de estos objetivos solicitados por el gobierno de EU fueran liberados o siguieran atrasándose sus procesos de extradición, derivado de acuerdos con algunos jueces que buscaban favorecerlos, como ya se había hecho en otras ocasiones y durante muchos años”.

“Rosa Icela (Rodríguez Velázquez, hoy titular de Segob y anteriormente de la SSPC) lo dijo muchas veces”, recordó hace unos días la presidenta Claudia Sheinbaum: los jueces -el columnista entendería que no todos, pero sí muchos- se dedican a liberar criminales.

Tenía razón Rosa Icela, de cara a un dato revelado por el periodista César Martínez: de acuerdo con registros judiciales, en más de siete años, 16 jueces federales difirieron en 36 ocasiones las audiencias de la junta de peritos dentro de los procesos judiciales que se llevaban en México para los últimos líderes de Los Zetas que permanecían presos en el país. En particular, la audiencia para el desahogo del dictamen de identificación fisionómica de los imputados se retrasó en nueve ocasiones durante tres años (Milenio, 03/03/25).

¿Son esos 16 jueces los únicos en dilatar los juicios contra los acusados? Difícilmente. Lo más probable es que haya más, pero el gobierno federal tiene en la mira a 16.

La tendencia a beneficiar a acusados de la delincuencia organizada fue una de las razones que están en la génesis de la reforma judicial impulsada por AMLO en 2024 y aprobada posteriormente por el Congreso de la Unión.

LA FRASE: “Si Estados Unidos insiste en librar una guerra arancelaria, una guerra comercial o cualquier otra guerra, China no se inmutará y está dispuesta a dar la respuesta adecuada”: Lin Jian, vocero de la Cancillería china.

POR EDUARDO R. HUCHIM

COLABORADOR

@EDUARDORHUCHIM

PAL