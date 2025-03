Pumas acertó al traer a Efraín Juárez

Pumas vive uno de sus peores momentos en los últimos años. El club está urgido en todos los sentidos: no se trabajan ni se promueven las fuerzas básicas, no hay una buena directiva, no fichan jugadores de calidad y los futbolistas no entienden la camiseta que llevan puesta. Sin embargo, parece que hoy han encontrado un proyecto en Efraín Juárez que puede ser muy bueno, pero tiene que dar resultados inmediatos porque la paciencia en el interior universitario ya se acabó.

Los felinos no consiguen un título desde el Clausura 2011. La afición está ávida de un campeonato: son 14 años de sequía. Desde aquel año han llegado a dos finales de Liga MX y a una de Concachampions, en las tres se quedaron a la orilla de la gloria. Pero la molestia de la gente no es principalmente por la falta de trofeos, sino porque el equipo no compite. No lo hace en la mayoría de los torneos: no pasan a Liguilla o, si lo logran, los eliminan en la primera ronda. Esa ha sido, innegablemente, la tendencia en los últimos años. No hay un trabajo de fondo, no hay proyecto a largo plazo y no se invierte en la cantera, que, básicamente, es la esencia de un club tan grande como Pumas.

La institución despidió a Gustavo Lema, luego de 10 jornadas dirigidas y con un rendimiento deplorable, ubicando a los auriazules en la décimo segunda posición. Está claro que la relación entre el jugador y el cuerpo técnico estaba rota, pero no podemos cegarnos: el problema de Pumas va mucho más allá de cambiar un entrenador. No hay arraigo, no sienten los colores que representan, no hay proyectos claros y hay directivos como Miguel Mejía Barón que llevan varios años en el club y, lamentablemente, no dan resultados, por más que sea un histórico de nuestro balompié.

Desde las entrañas de la organización, tienen que dejar de poner de pretexto que no compiten porque no tienen la suficiente capacidad económica para comprar buenos jugadores. Lo que ha caracterizado a esta mítica institución es la generación de futbolistas mexicanos de calidad y, si no regresan a las bases, difícilmente cambiarán el entorno en el que se encuentran.

Ahora, el hecho de que hayan contratado a Efraín Juárez como su nuevo director técnico es un acierto rotundo. Juárez está muy bien preparado, tiene experiencia, sabe lo que es ser campeón y es hecho en CU. Cumple con todos los requisitos que debe tener un estratega de los Pumas. Por si fuera poco, él se coronó con Pumas en el Apertura 2009; ama a la institución. Como dijo al llegar al Aeropuerto de la Ciudad de México: “Cuando te llama la casa, no le puedes decir que no”.

Efraín ha comentado en varias ocasiones que su idea no era regresar a México después de tener un exitoso paso por el Atlético Nacional en Colombia, donde en seis meses se proclamó campeón de liga y copa. Sin embargo, por su amor a la camiseta, quiso volver.

Ahora, Efraín tiene todo el apoyo de la afición, pero debe empezar a obtener resultados inmediatos, y ya lo hizo este martes en la Concachampions, cuando en el Olímpico Universitario, Pumas se impuso 2-0 al Alajuelense de Costa Rica en los octavos de final de ida. Poco a poco, Juárez tiene que ir metiéndose en el futbolista y exprimirles hasta la última gota de talento porque, si los auriazules quieren competir, es con la garra que los define.

Se ve muy complicado que pueda conseguir trofeos este semestre, pero al menos debe luchar por ello hasta el final. Pumas ha dejado de pelear, y esa es la misión principal de Efraín: buscar llegar hasta las instancias finales de los dos torneos para dejar buenas sensaciones y empezar el siguiente semestre con un ambiente y un proyecto diferente.

POR MARIANO TORRES

COLABORADOR

@MARIANOTORRESH

MAAZ