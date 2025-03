Obesidad: una bomba de tiempo que estamos ignorando

Cada 4 de marzo, el mundo conmemora el Día Mundial de la Obesidad, una fecha que debería servir para reflexionar sobre una crisis de salud que avanza sin freno. Sin embargo, lo que encontramos año tras año son datos cada vez más alarmantes y una respuesta social que sigue siendo insuficiente.

La obesidad no es solo un problema estético o una cuestión de voluntad personal, como algunos aún insisten en creer. Se trata de una epidemia silenciosa que está comprometiendo la salud pública y la economía global. En los últimos 30 años, la prevalencia de sobrepeso y obesidad ha crecido de manera descontrolada, afectando a dos de cada tres adultos en el mundo. Las proyecciones indican que, para 2025, las consecuencias médicas de la obesidad costarán más de un billón de dólares. Más preocupante aún es que la obesidad infantil aumentará un 60% en la próxima década, hipotecando la salud de las futuras generaciones.

México no es la excepción. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020, 74.1% de los adultos mexicanos tienen sobrepeso u obesidad. Pero lo más alarmante es que el problema inicia en la infancia: el 8.4% de los niños menores de cinco años ya presenta esta condición. En el grupo de 6 a 11 años, la cifra crece a 38.2% y, en adolescentes, se mantiene en niveles críticos. ¿Cómo llegamos aquí? El patrón es claro: dietas pobres en fibra y micronutrientes, pero excesivas en azúcar, harinas refinadas y bebidas endulzadas. Más del 90% de los niños consumen refrescos de manera diaria, mientras que solo la mitad come frutas y verduras regularmente.

Estamos ante un cóctel perfecto para el desastre. La obesidad no solo reduce la calidad y esperanza de vida, sino que aumenta el riesgo de diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, demencia, cáncer y trastornos metabólicos. Además, tiene un impacto económico devastador: sistemas de salud saturados, baja productividad laboral y un incremento en los costos de atención médica. Pero más allá de los números, lo que está en juego es la vida de millones de personas.

Hasta ahora, las medidas han sido insuficientes. Si bien se han implementado etiquetas frontales en productos ultraprocesados y se han impulsado campañas de concientización, estas acciones no han logrado revertir la tendencia. La obesidad es un problema multidimensional que requiere un enfoque integral. No basta con decirle a la gente que coma mejor si no tiene acceso a alimentos saludables. No podemos esperar que los niños se alejen de la comida chatarra cuando la publicidad agresiva y la falta de regulación siguen imponiéndola como su primera opción.

Es hora de actuar con urgencia y determinación. Necesitamos transformar nuestro sistema agroalimentario, garantizando el acceso a alimentos frescos y nutritivos para toda la población. Se requiere una regulación más estricta sobre la industria de ultraprocesados y una inversión seria en educación alimentaria desde la infancia. Además, el sector salud debe fortalecer los programas de prevención y tratamiento, brindando apoyo a quienes ya enfrentan esta condición.

El Día Mundial de la Obesidad debe ser un recordatorio de que esta crisis no puede seguir ignorándose. Si seguimos postergando soluciones, estamos condenando a nuestras futuras generaciones a una vida más corta y con peor calidad. La evidencia está sobre la mesa; la pregunta es: ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar para tomar en serio esta crisis? Usted, amigo o amiga lector (a) se ha hecho esta pregunta: ¿cuántos de mis familiares tienen sobrepeso o son obesos?

Dr. Héctor Alejandro Cabrera-Fuentes

Profesor Investigador, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.

Asesor Científico, Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico del Valle de Etla.

Asesor, Vicepresidencia de Investigación y Desarrollo, Imam Abdulrahman bin Faisal University, Arabia Saudita.

X: @alexcafu

EEZ