Pemex y CFE: nuevo “dolor de cabeza”…

Disimulada a consecuencia de la incuestionable prioridad que en materia de atención de los analistas de la 4T capta ahora la temática relacionada al incesante trasiego de drogas a la Unión Americana, y las consecuencias de ello, lo cierto es que el agravamiento de la crisis que enfrentan las dos más importantes empresas del Estado “quita el sueño ya”, literal, a los más altos nvieles del sector económico-financiero del actual gobierno.

La sóla confirmación de la “imprevista” pérdida de casi un billón de pesos de manera conjunta por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) -620,605 millones- y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el último año de la fracasada gestión lópezobradorista, hace previsible su “quiebra técnica” y, a decir de no pocos, hasta su eventual cierre para buscar alternativas que permitan mantener el petróleo como uno de los pilares económicos del país.

Y esto, no sólo por la insuficiencia de recursos disponibles sino, igualmente, por la abultada deuda que por décadas han venido acumulando igual la petrolera cuyos créditos ascienden a poco menos de 100,000 millones de dólares, que la generadora de energía eléctrica con adeudos superiores a medio billón de pesos y que, hoy por hoy, les mantienen en un estado de franca postración y con casi nula capacidad de hacer cambios importantes con miras a recuperar parte de la rentabilidad perdida.

Si bien huelga decir que el deterioro de aquellas no inició ni es responsabilidad exclusiva de los gobiernos morenos, también lo es que personajes como el cuestionadísimo (casi) agrónomo Octavio Romero Oropeza y el impresentable ex salinista Manuel Bartlett Díaz -¿prófugo ya hoy, tras la entrega de Caro Quintero al gobierno americano como responsable del crimen del agente Enrique Kiki Camarena en 1985- no hicieron más que ahondar la grave crisis de ineficiencia y corrupción en las mismas.

La situación como se ve pues no es sencilla, aunque a decir de algunos de quienes operan al más alto nivel de la 4T, en Palacio incluso, ahora mismo está en proceso de elaboración una nueva estrategia que podría ofrecer respuesta a la crisis. Al menos de manera parcial…

Asteriscos

· Tal como se previó, el aún nuevo inquilino de la Casa Blanca acabará imponiendo en las próximas horas nuevos aranceles a México y Canadá que, en los hechos, evidenciarán la importancia que se dá a mantener cierto “control” sobre nuestro país, y la invalidez de la aún inexplicada e ilegal entrega de 29 narcos de alto nivel a la Unión Americana.

· Mientras, el reforzamiento de la alianza que con el gobierno de Justin Trudeau se encargó al embajador Carlos Joaquín González parece avanzar luego de la designación de Kevin Brosseau como nuevo “zar antidorghas”, encargado del combate al tráfico de fentanilo, y la inmediata relación establecida por él con la misión diplomática.

Veámonos en 15 días con otro asunto De Naturaleza Política

POR ENRIQUE ARANDA

