La relación bilateral: jaque tras jaque

En el ajedrez, uno analiza las consecuencias de una decisión u otra. Se estudian los movimientos y las posiciones del contrario. México y Estados Unidos han reanudado su antigua partida, ahora con abundantes amenazas estadounidenses.

Empresas tecnológicas han avanzado en su decisión de cambiar el nombre de un territorio por otro que, según los estadounidenses, resulta ser “más apropiado”. Poco se puede hacer ante eso, aunque celebro el argumento mexicano de que, en todo caso, se habría de cambiar el nombre sólo a las millas náuticas de EU, y no a las de México y Cuba. También Musk configura con ventaja la posición de EU cuando celebra la designación de cárteles mexicanos como “terroristas”, y cuando insinúa el uso bélico de drones estadounidenses para combatirlos. No sé si él tendrá un interés particular por “testear” este tipo de tecnologías.

Nuestro Rey — o, en este caso, Dama — escapa de la presión estadounidense movilizando a diez mil elementos de la Guardia Nacional y con eso retrasando las amenazas comerciales (tener esos aranceles tan elevados sí que sería Jaque Mate). Me preocupa pensar que los mexicanos usaremos nuestros impuestos para costear el sueldo de diez mil personas que tratarán de impedir cruces fronterizos. En el mejor de los casos, habríamos de cobrarle a nuestro vecino el nuevo gasto, y en el peor, prepararnos para aumentar el número de personas custodiando las fronteras.

Soy francamente escéptico de que se termine la migración y el tráfico de drogas. Primero, lejos de extinguirse, la migración hacia EU únicamente suele reducirse por breves periodos de tiempo. Segundo, el ya altamente lucrativo negocio de tráfico de migrantes se beneficia al usar una mayor complejidad operativa y de asumir mayores riesgos debido a que eso incrementa los precios.

Tercero, a diferencia de Al-Qaeda o de Hamas, que buscan desestabilizar y esparcir ideologías, los miembros de los cárteles mexicanos tienen motivaciones exclusivamente económicas. Si la persecución de líderes (Kingpin Strategy) fragmentó y creó más células delictivas, la erradicación completa de grupos “terroristas” poco impide el nacimiento de otros que tengan esas mismas motivaciones económicas y los reemplacen.

Mi intención no es sugerir que tal vez no hayan considerado todo esto. Al contrario, me excluyo de esa narrativa que insiste que “EU no sabe bien que un arancel no le conviene”. Tampoco hace falta darles un discurso de carácter “déjame explicarte porque no debes hacer eso”. Los estadounidenses lo saben y están de acuerdo con las consecuencias de sus movimientos en el tablero. No necesitamos de una segunda parte de “Un día sin mexicanos” para “educar” sobre la importancia del trabajo que realizamos. Para decirlo de otra forma, en su juego, ellos sacrificarán a los peones que sean necesarios.

POR ADRIEL FLORES AGUILAR

ASOCIADO DEL PROGRAMA DE JÓVENES DEL COMEXI

@ADRIELFLORESA

