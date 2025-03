¡Háblennos con la verdad!, personas desaparecidas en la CDMX

“¡Háblennos con la verdad!”, por décadas ha sido el reclamo de familiares de personas desaparecidas en el país, y cuánta razón tienen. Las desapariciones en México han dejado una cicatriz profunda en nuestra sociedad. No son sólo las víctimas quienes sufren esta tragedia, son también sus familias, quienes viven una incansable búsqueda, atrapadas entre el dolor y la esperanza de encontrar a sus seres queridos.

Son miles las historias de madres, padres, hermanas y amigos que dedican su vida a exigir respuestas, a recorrer calles y dependencias en busca de justicia y verdad. El sufrimiento es innegable, pero también lo es la fuerza de quienes no descansan hasta hallar a sus desaparecidos.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, al 27 de febrero de este año, el número de personas desaparecidas en nuestro país ascendía a 112 mil 667. Cifra que engloba miles de historias de madres, padres, hermanas y amigos que dedican su vida a exigir respuestas, a recorrer calles y dependencias en busca de justicia y verdad.

Por ello, la reciente instalación del Gabinete de Búsqueda de Personas Desaparecidas en la Ciudad de México es un motivo de esperanza. Se trata de un paso importante en la coordinación de esfuerzos entre diversas instancias gubernamentales para acelerar las investigaciones y mejorar los protocolos de búsqueda.

En este esfuerzo, el derecho de acceso a la información juega un papel clave, pues las familias tienen derecho a conocer el estado de las investigaciones, los criterios de búsqueda y los avances en cada caso; además, la transparencia en estos procesos no solo permite una mayor rendición de cuentas por parte de las autoridades, sino que también ayuda a fortalecer la confianza de la sociedad en las instituciones encargadas de la búsqueda.

Al mismo tiempo, no podemos dejar de lado la protección de los datos personales de las víctimas y sus familias. La información sensible, como datos biométricos, ubicaciones, testimonios y detalles de las investigaciones, debe ser resguardada siguiendo los principios, deberes y obligaciones en la materia, evitando no solo la revictimización y posibles riesgos para las familias, sino también impidiendo el uso indebido de la información por parte de terceros.

En este marco, el papel del INFO CDMX como organismo garante de acceso a la información y la protección de datos personales adquiere especial relevancia en la tutela de estos derechos humanos, asegurando que no se vulneren los derechos de las víctimas ni de sus familiares, al tiempo de garantizar que las autoridades proporcionen información clara, accesible y oportuna sobre las investigaciones, evitando la opacidad y promoviendo la rendición de cuentas.

La desaparición de una persona es una herida abierta en la sociedad y el Estado tiene la obligación de responder con acciones contundentes. La esperanza de miles de familias depende de ello. Que la instalación de este Gabinete sea el inicio de una verdadera transformación en la lucha por la verdad, la justicia y la memoria, poniendo siempre en el centro a las personas y a sus derechos humanos. Con ello, hagamos lo que nos corresponde.

POR MTRA. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ

COMISIONADA PRESIDENTA DEL INFO CDMX

X: @LAURAENRIQUEZ

INSTAGRAM: @LAURA.ENRIQUEZR

TIKTOK: @LAURAENRIQUEZR

