Cuando el idioma oficial es para expulsar

Política nacionalista y hasta cierto punto aislacionista. Muy en sintonía con todo lo que propugna Donald Trump. Oficializar un idioma que siempre ha sido la lengua por excelencia de Estados Unidos es -seamos francos- a estas alturas un mecanismo para la exclusión y la discriminación de millones de personas que de todas formas aprenderán el inglés. La iniciativa del presidente estadounidense de hacer del inglés el idioma oficial es claramente innecesaria puesto que ese es el idioma del mundo, ya no se diga el de Estados Unidos.



Trump se defiende diciendo que el número de personas que hablan en sus hogares una lengua distinta al inglés es de 68 millones de personas (Oficina del Censo, 2023) y que “únicamente” el 78.4% de la población estadounidense habla el inglés de forma exclusiva en sus hogares. Evidentemente -y eso es algo que él quiere eliminar por decreto- los migrantes recién llegados (como hace 80 años lo fue su madre), en casa hablan el idioma de origen. La señora era escocesa y por eso ella y él -Trump- siempre hablaron inglés, su lengua materna…



Pero ese es solo un caso porque en Estados Unidos se hablan entre 350 y 430 idiomas, convirtiéndolo en uno de los países con mayor diversidad lingüística del planeta. Y eso es normal o lo debía de ser. Estados Unidos es, después de todo, un país de migrantes; tiene raíces en todos los rincones del planeta y los migrantes y su primera generación, ya nacidos en Estados Unidos, pueden hablar la lengua vernácula de sus países de origen. ¡Y qué bueno!



El adoptar un idioma oficial es bastante común. Hacerlo para excluir a inmigrantes o posibles inmigrantes empieza a distanciarse de lo común. A continuación, les describo un caso que conozco de primera mano y bastante bien:



Hungría tiene una postura muy sólida en materia de inmigración. El primer ministro Víctor Orban ha reconocido que la integración de los inmigrantes ilegales y de muchos de los que dicen ser refugiados (pero en realidad son inmigrantes económicos) puede poner en peligro la condición de Estado y la seguridad húngaras, al tiempo que agota el presupuesto del país asignado a prestaciones sociales. Pero, en adición, lo que Orban NO quiere crear es una sociedad multicultural como ocurrió en casi todas las naciones de Europa occidental.



En tercer lugar, Hungría quiere mantener su soberanía en la toma de decisiones sobre si rechazar o no a cualquiera que desee migrar hacia su territorio, por lo que está en contra de Bruselas, donde quieren distribuir a los inmigrantes ilegales dentro de la UE basándose en cuotas. El primer ministro húngaro sostiene que, como muestran los estudios económicos, climáticos y políticos, la inmigración será más intensa hacia Europa en los próximos años. Por lo tanto, en su opinión, las fronteras exteriores de la UE deben reforzarse y protegerse y las solicitudes de asilo deben gestionarse fuera de la UE con los países socios, mientras que la causa de la migración debe tratarse en el país de origen.



Pero la existencia de un idioma oficial en Hungría no es de ahora. Así que lo que es a todas luces inusual en el caso de EEUU, entonces, es hacerlo después de 246 años de independencia y más de 400 años desde la llegada de los primeros colonos ingleses, como pretende el gobierno de Donald Trump.



Medida cuando menos polémica que hace un guiño (da una victoria en realidad) a los impulsores del ‘English only’ (sólo inglés); un movimiento marginal en el que participan organizaciones y personas asociadas con grupos de odio y racismo por las políticas antiinmigrantes que promueve.



Pero ahora que Trump está tan contento con Vladimir Putin y la cultura rusa, debería conocer que todas las veces que los rusos intentaron implementar de manera forzosa su idioma en todos los países de Europa del Este, esto resultó en un fiasco.



Estados Unidos es un país y el inglés ha sido su lengua de toda la vida, por lo que sí hará esta orden es dividir aún más a la población estadounidense. No solo eso, hará que los migrantes que se queden allá mantengan con más ganas el idioma de sus padres.



Trump olvida que todas las lenguas enriquecen al inglés, lengua que, como todas las que se hablan en el mundo, evolucionan constantemente y se engrandecen con palabras de otras culturas. Designar el inglés como idioma oficial no promoverá la unidad, como presume Trump; recordará -eso sí- que Estados Unidos ha dejado de ser país de libertad y crisol de culturas para asemejarse más a la URSS ya desaparecida, a los nacionalismos fascistas y a la metódica expulsión de migrantes.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

COLABORADORA

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

EEZ