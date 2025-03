Volando sobre las alas de gigantes

Estos días he tenido la oportunidad de pensar mucho en los papás. Acompañar a una amiga queridísima en la muerte de su papá, la bendición de celebrar un año más de vida de mi padre y atestiguar en tiempo real el ejercicio de una paternidad sumamente involucrada, me han llevado a reflexionar sobre el papel indeleble de las paternidades, especialmente, en la vida de las mujeres (sin descontar, ni por un segundo la vital importancia de las madres en la vida de todos).

Desde muy pequeñitas, las niñas reciben innumerables mensajes sobre su papel en la sociedad. Los primeros y sumamente importantes son los que reciben de sus padres porque en gran medida definen su autoconcepto. Una niña que crece con la atención y el amor de su padre, escuchando que es capaz, fuerte y valiosa, es más proclive a desarrollar una autoestima sólida que le permitirá enfrentarse a los desafíos con confianza. Un padre respetuoso que valora las opiniones de sus hijas y les enseña a no dudar de su voz y a entender que sus ideas son tan importantes como las de cualquier otra persona, puede estar estableciendo los cimientos de todas sus relaciones futuras con otros hombres.

Uno de los mayores regalos que un padre puede dar a su hija es la autonomía. Permitirle tomar decisiones, equivocarse y aprender de sus errores la prepara para un mundo donde la resiliencia es clave. La sobreprotección puede parecer un acto de amor, pero en realidad limita la capacidad de una niña para confiar en sus propias habilidades. Criar mujeres poderosas implica enseñarles que son capaces de liderar su propio destino, sin necesidad de validación externa.

Nunca voy a olvidar una conversación que tuve con mi papá a mis 17 años. Me acababa de cortar mi primer novio. Estaba yo sumida en la más dramática de las tristezas adolescentes. Y entonces, un domingo muy tempranito, mi padre entró a mi cuarto, se sentó en mi cama y me dijo:

-Me dice tu mamá que estás muy triste porque terminaste con (inserte aquí el nombre del difunto*).

Asentí y empezaron a correr lágrimas por mis pecas.

-Entiendo que estés triste, pero vengo a decirte que tú no necesitas a ése ni a ningún hombre en tu vida. Tienes todo lo que necesitas para ser lo que tú quieras ser. Incluso si quieres ser madre la verdad es que ahora tampoco necesitas a un hombre. Así que, si quieres compartir tu vida con alguno, qué bueno, pero ni tu felicidad ni tú dependen de ello, ni hoy, ni nunca.

Esa conversación que puede parecer simple, cambió radicalmente mi manera de ver la vida. El matrimonio y el sueño de la princesa dejaron de ser el centro de mi existencia. Me siento profundamente afortunada de haber tenido un papá así de franco y sorpresivamente, así de vanguardista. Me abrió la puerta a una vida mucho más rica y mucho más aventurada.

Ahora bien, la mejor manera de enseñar a los niños es el ejemplo. Cosa peligrosísima. La actitud de los padres en el hogar y en la sociedad es un reflejo poderoso para sus hijas. Si ven a sus padres apoyar la equidad, compartir responsabilidades domésticas y respetar a las mujeres, interiorizarán con mayor facilidad que esa es la dinámica correcta. Presenciar que sus padres se tratan con respeto, amor y lealtad forma, de manera natural, el patrón de relación que inconscientemente posiblemente perseguirá esa niña. Lo mismo ocurre del lado opuesto. Presenciar violencia e irrespeto en casa predispone a tolerar violencia en casa después.

Los padres que crían mujeres exitosas no solo las apoyan en sus sueños, sino que también les muestran que el éxito es alcanzable y legítimo para ellas. Hablar de finanzas, educación, ambiciones y metas con naturalidad en casa fortalece la idea de que no hay límites impuestos por el género. A mí por ejemplo, nunca me dijeron que ser niña era un impedimento para nada. Llegué con bastante inconsciencia a enfrentar un sistema diseñado para excluirme, aunque, honestamente, esa inconsciencia resultó afortunada.

A pesar de los avances en igualdad de género, (que hoy día se tambalean) las mujeres siguen enfrentando barreras y prejuicios. Un padre que reconoce estos desafíos y prepara a su hija para enfrentarlos le está dando una ventaja invaluable. Enseñarles a cuestionar normas injustas, a exigir su lugar y a no conformarse con menos de lo que merecen es parte de una crianza que empodera. Un hombre capaz de ver el mundo a través de la experiencia de sus hijas es, en automático, un feminista.

¿Te gustaría que a tu hija su jefe le hablara así? ¿La tratara así la institución? ¿Te gustaría que se refirieran a ella de esa manera? ¿Que le interrumpan cada vez que toma la palabra? ¿Que le falte al respeto su pareja? ¿No? Sé un mejor hombre. Por tu hija.

En un mundo donde la equidad de género sigue siendo una meta en construcción -cada vez más amenazada-, la labor de los padres en la crianza de sus hijas es más crucial que nunca. Criar mujeres seguras, exitosas y poderosas no es un acto fortuito; es el resultado de un entorno en el que se fomenta la autoestima, la independencia y la capacidad de tomar decisiones sin miedo. Los padres desempeñan un papel esencial en este proceso, no solo con sus palabras, sino con su ejemplo.

Un hogar donde se les enseña a las hijas que son capaces de conquistar el mundo es el primer paso para que realmente lo hagan. Porque el verdadero poder de una mujer comienza con la certeza de que nunca ha necesitado permiso para ejercerlo.

A mí, el Capitán Luna me enseñó muchas muchas cosas, entre ellas: a montar a caballo, a no hacer trampa, a leer a los clásicos, a medir la distancia de un rayo con el sonido del trueno, a mantener una ética laboral férrea, a abrir una botella de champaña, a perderme en la música clásica, a medir a mi contraparte en una negociación sin dejarme impresionar por apellidos y membretes, a jugar póker, a engañar la copa. Me enseñó que tengo raíces profundas y a mantenerme en mis trece, pero sobre todo, me enseñó a ser dueña de mí misma.

Gracias siempre, Capitán.

POR CLAUDIA LUNA

PAL