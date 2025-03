Sheinbaum: dignidad y firmeza contra el injerencismo

La semana pasada, el pleno del Senado aprobó, por mayoría calificada, la reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre fortalecimiento de la soberanía nacional, para responder a la posibilidad de que agentes de Estados Unidos incursionen en México tras la designación de seis cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas.

Con el cambio a los artículos 19 y 40 de la Carta Magna, no se trata de rechazar la cooperación internacional, ya que México reforzará la coordinación con otras naciones en su lucha contra la delincuencia y el terrorismo.

Esta reforma no es un simple ajuste normativo, sino un mensaje claro y contundente de que el pueblo de México ha dicho basta a los tiempos del entreguismo, a la época en que se permitía que actores extranjeros intervinieran en nuestros asuntos internos; establece que a cualquier persona, nacional o foránea, que cometa terrorismo, incurra en tráfico ilegal de armas o cometa actos que atenten contra la integridad del país se le impondrá la pena más severa.

Como bien lo ha expresado nuestra Presidenta, “ya no es como antes, que los gobiernos se arrodillaban ante gobiernos extranjeros, o que miraban fuera como ejemplos a seguir; ahora no, desde que llegó la Cuarta Transformación al gobierno es claro que reivindicamos que a México se le respeta, que no somos colonia ni protectorado de ningún país”.

La reforma constitucional representa un paso firme en la defensa de la soberanía nacional de México frente a las políticas injerencistas del presidente estadounidense, Donald Trump. Esta propuesta busca reforzar el marco legal mexicano para proteger al país de intervenciones extranjeras y asegurar el respeto mutuo en las relaciones internacionales.

Además de las cuestiones de seguridad, la administración Trump ha amenazado con imponer aranceles de 25% a las exportaciones mexicanas, buscando presionar al país en temas como migración y control de drogas. La reforma refuerza la postura de México de no ceder ante presiones económicas y de mantener una política exterior basada en respeto mutuo y cooperación, sin aceptar medidas coercitivas que afecten su economía y autonomía.

La presidenta Sheinbaum ha enfatizado que México está dispuesto a colaborar y coordinarse con otros países, especialmente con Estados Unidos, en temas de interés común como seguridad y migración. Sin embargo, esta colaboración debe darse en un marco de respeto a la soberanía nacional, sin injerencias ni violaciones a la autonomía del país. La iniciativa constitucional refuerza este principio, estableciendo límites claros a la intervención extranjera.

Esta reforma es una respuesta proactiva y necesaria ante las políticas injerencistas de la administración estadounidense. Al fortalecer el marco legal interno, México se posiciona como una nación que defiende su soberanía, promueve la cooperación internacional basada en el respeto mutuo y rechaza cualquier forma de intervención que vulnere su autonomía.

Con esta reforma queda claro que nuestro país es libre, independiente y soberano, que siempre se coordinará en el marco de su Constitución Política y leyes. Con México es colaboración y cooperación, nunca subordinación, no injerencismo y menos invasión.

POR MARÍA MERCED GONZÁLEZ

PAL