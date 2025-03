Se prenden semáforos

El martes pasado, el Senado aprobó la iniciativa de reforma constitucional presentada por la presidenta Sheinbaum en materia de no reelección y nepotismo electoral. En los días próximos se discutirá en la Cámara de Diputados.

La reforma pretende prohibir la reelección inmediata absoluta en cargos de elección popular, salvo los del Poder Judicial. En cuanto al nepotismo, que hoy en día es una infracción administrativa y penal, se eleva a nivel constitucional para impedir que se acceda a un cargo de elección popular para suceder en el mismo a la pareja o a algún familiar sin limitación de grado en línea recta, hasta el cuarto grado en línea colateral y segundo en parentesco por afinidad.

La idea es fortalecer la democracia, porque el principio de no reelección supuestamente favorece a las minorías y privilegia la desigualdad en la competencia electoral, en tanto que el nepotismo, como un característico acto de corrupción, debe prohibirse para lograr que el acceso a las postulaciones a los diversos cargos de elección popular sea por méritos y capacidad, no por favoritismos.

Algunas cuestiones llaman la atención sobre esta enésima modificación a nuestra Carta Magna en los últimos meses. Lo primero que me lleva a la reflexión es que las condiciones de igualdad en la contienda electoral y el pluralismo no han sido precisamente unas de las prioridades en los últimos tiempos, con independencia de que esos principios no se logran simplemente estableciendo la no reelección. Nuestro sistema y las autoridades electorales requieren ser fortalecidas en muchos aspectos para lograr ese objetivo.

Debemos recordar que la no reelección en los cargos públicos ha sido polémica y ampliamente discutida desde tiempos de Juárez. Paradójicamente, Porfirio Díaz, quien se opuso a la reelección, fue el presidente que más duró en el cargo y concentró amplio poder, lo que dio pie a que una de las proclamas de Madero fuera precisamente “Sufragio efectivo, no reelección”. En los siguientes años no dejó de ser una tentación para diversos presidentes.

En la iniciativa se dice que “la reelección consecutiva distorsionó el principio de representación política, pues permitió que ciertas élites se perpetúen en el poder y mantengan el control de cargos públicos estratégicos para avanzar sus propios intereses”. El dato curioso es que la reelección para cargos en los ayuntamientos, diputaciones y senadurías, con un límite de hasta 12 años, tiene escasamente una década que se incorporó a la Constitución, comenzó su vigencia en 2015 en el ámbito local y para el Congreso de la Unión operó a partir de 2018, de manera que la fuerza política que más se ha beneficiado de esa permisión es la que ahora promueve su eliminación.

Finalmente, sorprende el hecho de que en la iniciativa la presidenta proponía que las reformas en materia de nepotismo aplicaran a partir de 2027 y eso fue modificado en el Senado, para que opere hasta el 2030, rompiendo con ello la inercia de no moverle ni una coma a las iniciativas presidenciales. Además, según se comentó en la opinión pública, eso responde principalmente a intereses del PVEM. ¿Será que comienza un reacomodo de fuerzas o sólo se está mostrando el músculo de cara a posteriores reformas constitucionales que se tienen en el escritorio? Se prenden semáforos y habrá que estar atentos a lo que viene.

POR GABRIEL MENDOZA ELVIRA

ABOGADO CONSULTOR

@GMENDOZAELVIRA

PAL