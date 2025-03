¿Reconoces a la persona extraña del espejo? Da el primer paso en el camino del autoconocimiento

Cada día que te levantas y te ves en un espejo ¿realmente te reconoces? El mundo tan conectado que estamos viviendo, irónicamente nos está alejando de nosotros. Queremos hablarnos, pero es una voz que apenas escuchamos, nos ocupamos en conocer más de otros temas que de nosotros, creando una niebla para no mirarnos fijamente y encontrar muchas veces algo que no nos gusta o con lo que no nos sentimos cómodos. Voltear hacia otro lado, nos impide tomar decisiones con claridad, establecer relaciones reales y, nos mantiene avanzando en círculos, impidiéndonos llegar a ese lugar deseado.

La ansiedad y frustración muchas veces inexplicable que nos invade cada cierto tiempo, puede estarnos diciendo que nos sentimos perdidos, que hay algo que no hace clic o que es incongruente con quien realmente somos o con lo que queremos, pero en muchas ocasiones, esta es una sensación tan incómoda, que preferimos no sentirla, no pensar y mucho menos cuestionarnos un cambio. Es ahí cuando juzgar a los demás o procrastinar, se vuelven una válvula de escape.

Cuando no te conoces no tienes rumbo y es fácil perder el foco de quién eres, lo que realmente necesitas y lo que te hará feliz. Recuerdas esa decisión que parecía ser la correcta, pero te causó una gran incomodidad y no logras determinar si en realidad decidiste bien. La importancia del autoconocimiento es que se trata de ese proceso de entenderse a uno mismo, reconociendo tus emociones, tus pensamientos, abrazándote, aceptándote como eres, con tus talentos, valores, fortalezas y debilidades. Es una forma de reconocerte mejor y asegurar una toma de decisiones más alineada con quién eres realmente y con lo que buscas. Te da rumbo, como si fuera un faro alumbrándote para llegar a puerto seguro.

Dedicar tiempo a nuestro autoconocimiento tiene grandes beneficios: promueve la autenticidad, mejora la toma de decisiones, fomenta el crecimiento personal, aumenta la autoconfianza, mejora las relaciones interpersonales, reduce el estrés y la ansiedad, y facilita la autoaceptación.

Algunas de las claves para desarrollarlo están relacionadas con el trabajo personal. Aquí te propongo algunos ejercicios con los que puedes empezar este camino. Toma papel y lápiz y escribe: (i) Cuáles son tus talentos, tus fortalezas y habilidades blandas, tus virtudes y los valores a través de los que vives; (ii) Identifica tu misión de vida: analiza aquello que cuando lo haces te sientes feliz y plena. Además, tendrá un significado mayor cuando descubres cómo puedes utilizarlo al servicio de los demás e impactar al mundo; (iii) Cuéntate nuevamente tu historia y resignifícala: identifica cómo te has transformado, reconoce esos puntos de inflexión, lo que has aprendido de ellos y lo que te dejaron para que hoy seas esa persona valiosa y te puedas seguir construyendo. Al mismo tiempo reconocerás aquellas fuentes de tus emociones incómodas para que puedas reconocerlas, gestionarlas para que hacia el futuro las cambies por otras que si quieras en tu vida.

Hoy te invito a iniciar este camino del autoconocimiento, es uno de los primeros pasos hacia la auto transformación y hacia la plenitud, camino que podrás iniciar con una visión equilibrada y más satisfactoria de ti mismo.

POR ANA DE SARACHO

FUNDADORA Y CEO “YO EN GESTIÓN 360°”

ANADESARACHO@YOENGESTION360.COM

LI: ANA DE SARACHO

IG:@ADESARACHO

PAL