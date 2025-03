Recomponerse o ser irrelevantes

Los conflictos de política internacional casi nos hacen olvidar que al interior de nuestro país también se libran batallas, la más clara de ellas es entre los partidos políticos que mantienen una disputa constante por aumentar o conservar su poder. La última encuesta de Buendía & Márquez nos muestra datos reveladores del fortalecimiento de Morena después de la elección presidencial de 2024 como consecuencia del debilitamiento sistemático del PRI y del PAN.

En la encuesta dada a conocer la semana pasada, al preguntar si hoy fueran las elecciones para diputados federales ¿por cuál partido votaría usted?, estos fueron los resultados: Morena 46%, MC 10%, PRI 8%, PAN 7%, VERDE 5% y PT 3%. Aunque cualquier encuesta debe de leerse con cautela, los datos presentados están en concordancia con otros sondeos de opinión que revelan un claro fortalecimiento del partido en el poder y de sus aliados políticos.

No existe ningún elemento para poner en duda que Morena sigue contando con el apoyo mayoritario de los electores mexicanos, no existen dudas de que el PRI y el PAN se desdibujaban cada día más en las preferencias electorales. Por primera vez en su historia, Movimiento Ciudadano aparece como el segundo lugar en intención de voto, conserva el crecimiento que obtuvo durante la última elección presidencial, se podría hablar de la consolidación de su oferta política.

De ser ciertos los datos presentados, la caída más estrepitosa es la del PAN, que estaría en riesgo de perder más de la mitad de su votación en la próxima elección del año 2027, lo cual los obligaría a un cambio de estrategia profundo para poder sobrevivir. El PAN hasta hace poco tiempo era visto como la oposición más fuerte, además de que postuló a la candidata presidencial de la alianza, ¿cómo podría entenderse que en menos de un año estén atravesando esta crisis?

Las causas son muchas, pero la principal de ellas es que han apostado gran parte de su capital político al desgaste del gobierno, invierten la gran mayoría de sus recursos en tratar de evidenciar las deficiencias de la 4t. Aunque tienen material para lograrlo, lo hacen tratando de convencer a una población que está acostumbrada a los escándalos y a los excesos de sus gobernantes, es el mismo electorado que alguna vez votó por ellos y les fallaron.

Quieren capitalizar el descontento hacia el gobierno, pero carecen de liderazgos fuertes y carismáticos que puedan convertirlo en rendimiento electoral, se cerraron a las viejas cúpulas de poder, son los mismos de siempre y eso tiene consecuencias. Cuando ganaron la Presidencia de la República, Fox se convirtió en un fenómeno mediático que solo fue superado por López Obrador, esa falta de perfiles solo puede ser sustituida con propuestas disruptivas y no las tienen.

Además, se han encontrado con una presidencia fuerte en la figura de la Dra. Claudia Sheinbaum, quien no sólo no ha cometido errores graves, sino que lo ha hecho bien; por ejemplo, ha sabido lidiar con Trump y eso no es cosa fácil. Acciones como la reciente extradición de 29 capos de la droga a los Estados Unidos, cohesionan su liderazgo interno y la muestran con la fortaleza necesaria para combatir a la delincuencia organizada, lo que al final le sumará simpatizantes.

Si los partidos opositores piensan que con el solo hecho de apostar e invertir al desgaste del gobierno ganarán elecciones, tendrán que esperar sentados, son otros tiempos y las dinámicas del poder cambiaron abruptamente.

Las elecciones de este año en Veracruz y Durango, así como las del Poder Judicial, serán la primera medición real hacia 2027. En sus resultados los partidos opositores podrán leer dos cosas: la posibilidad de recomponerse o el inicio del camino hacia la irrelevancia.

POR HÉCTOR SERRANO AZAMAR

