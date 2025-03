La Tecnología que Libera y Potencia al Talento Humano

¿Cuántas veces terminamos el día sintiendo que estuvimos ocupados, pero no avanzamos en lo que realmente importa? Entre correos, reportes y tareas administrativas, las horas se nos van, incluso cuando son actividades tediosas, repetitivas y muchas veces con poco impacto directo a la productividad de la empresa, sin embargo, la tecnología, bien utilizada, puede contribuir a esto.

No se trata de llenar la oficina de gadgets, sino de usar herramientas que nos devuelvan el control del tiempo y nos permitan enfocarnos en lo que genera valor. Piénsalo: ¿Cuánto tiempo dedica tu equipo a tareas que podrían resolverse solas? Según un informe de McKinsey & Company de 2024, la adopción de inteligencia artificial generativa ha permitido a las organizaciones reducir costos y aumentar ingresos en las unidades de negocio que implementan esta tecnología.

Pero lo más valioso no está solo en ahorrar dinero, sino en liberar a las personas de actividades que drenan energía. Con ese tiempo recuperado, las ideas fluyen, las estrategias se afinan y la motivación crece.

Al automatizar procesos básicos como la gestión de inventarios y la elaboración de reportes semanales, los equipos pasan de ser “bomberos” apagando incendios a convertirse en estrategas que anticipan y resuelven antes de que surjan los problemas. Las conversaciones dejan de girar en torno a tareas pendientes para centrarse en nuevas oportunidades de negocio. Ese cambio no solo mejora el ambiente laboral, sino que también se refleja en mejores resultados.

Y este cambio no es exclusivo de empresas grandes con presupuestos millonarios. Organizaciones de todos los tamaños están adoptando soluciones accesibles para simplificar procesos.

De acuerdo con un estudio de IDC encargado por Appian muestra que casi 5 de cada 10 empresas mexicanas ya automatizan distintas actividades. Esto no significa reemplazar personas, sino darles espacio para lo que ninguna máquina puede hacer: pensar, crear, conectar.

Es cierto que, al inicio, la palabra “automatización” genera dudas. Es natural que algunos se pregunten si sus roles desaparecerán. Pero, la realidad es que la tecnología no viene a quitar trabajos, sino a quitar lo tedioso de esos trabajos. La clave está en acompañar el cambio con formación y comunicación. Cuando la gente entiende que tendrá menos tareas repetitivas y más proyectos desafiantes, la perspectiva cambia.

Hace poco, una colaboradora me dijo: “Antes pasaba horas revisando datos. Ahora, puedo ayudarme de un software y dedicarme a pensar cómo mejorar la experiencia de nuestros clientes”. Esa es la verdadera ganancia: equipos que se sienten útiles, retados y valorados. Cuando las personas disfrutan lo que hacen, el compromiso crece y eso se refleja en la calidad del trabajo.

Sin embargo, implementar tecnología no es solo cuestión de instalar un software. Requiere identificar qué procesos consumen más tiempo y preguntarse si hay una mejor forma de hacer las cosas. A veces, lo que parece “la manera de siempre” es precisamente lo que nos está frenando.

Pero igual de importante es pensar en quién va a usar esa tecnología. ¿De qué sirve invertir en herramientas sofisticadas si la gente termina recurriendo a su Excel de confianza o llenando el escritorio de post-its porque es más sencillo? La tecnología debe adaptarse a las personas, no al revés.

Si no es práctica y fácil de usar, simplemente no será utilizada. Cuestionar esos hábitos, escuchar a los usuarios y elegir soluciones que realmente faciliten la vida es el primer paso para evolucionar.

También es fundamental no perder de vista que la automatización es una herramienta, no un fin. Lo esencial es qué hacemos con el tiempo que recuperamos. ¿Lo usamos para innovar? ¿Para escuchar mejor a nuestros clientes? ¿Para que nuestro equipo tenga un balance vida-trabajo más saludable? La tecnología es el medio; las personas siguen siendo el corazón de cualquier empresa.

He visto cómo este cambio de enfoque transforma no solo la productividad, sino la cultura organizacional. Pasar de “tengo que” a “quiero hacer” marca la diferencia. La satisfacción laboral no se trata de tener mesas de ping-pong en la oficina, sino de dar sentido al trabajo diario. Cuando eliminamos lo innecesario, queda espacio para lo que inspira.

Si hay algo que he aprendido en este camino es que el tiempo es el recurso más valioso que tenemos. Perderlo en tareas que una máquina puede hacer por nosotros no tiene sentido. Invertir en tecnología que nos libere de lo tedioso no es solo una decisión inteligente; es una forma de cuidar a las personas que hacen posible que cualquier negocio crezca. Porque al final, se trata de eso: usar la tecnología para ser más humanos.



Estrella Vázquez, CEO de Time2Grow, es emprendedora serial, consultora especializada en la gestión de talento y capital humano, y fundadora y directora general de Time2Grow, una alianza de servicios integrales conformada por las empresas mexicanas: Factor RH, Time2Business (T2B) y Skills2Work (S2W).