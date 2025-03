El saludo infame de la fachería de nueva generación…

El saludo nazi no es un gesto inocente ni neutral; está cargado de un profundo significado histórico y político. Su uso está indefectiblemente ligado al régimen nazi, que perpetró algunos de los crímenes más atroces de la historia. Minimizar su impacto o intentar normalizarlo es ignorar el contexto en el que surgió y el mensaje que transmite: un mensaje de odio, supremacía y violencia.

Este gesto tiene sus raíces en la antigua Roma, donde se utilizaba por los militares, se conocía como el “saludo romano”, y consistía en extender el brazo derecho con la palma de la mano hacia abajo; era reconocido como una forma de lealtad. En el siglo XX, el saludo fue adoptado y popularizado por los fascistas italianos bajo el liderazgo de Benito Mussolini, quien se inspiró en la imaginería y simbolismo del Imperio Romano para promover su ideología. Posteriormente, el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, liderado por Adolf Hitler, adoptó este saludo como un símbolo de lealtad al régimen y al Führer, convirtiéndose, en consecuencia, en un símbolo omnipresente durante el Tercer Reich, utilizado en ceremonias, desfiles y eventos públicos. Después de la Segunda Guerra Mundial, este saludo fue prohibido en muchos países de Europa debido a su asociación con el régimen de Hitler y las atrocidades cometidas durante el Holocausto.

El problema hoy no es solo el gesto en sí, sino lo que representa y a quién beneficia. Cuando alguien utiliza este saludo, está enviando un mensaje claro de simpatía o complicidad con una ideología que causó sufrimiento y muerte a millones de personas. Además, al intentar justificarlo o restarle importancia, se corre el riesgo de normalizar ideas y símbolos que deberían permanecer condenados al ostracismo.

No se trata de censura ni de hipersensibilidad, sino de responsabilidad histórica y ética. Permitir que estos símbolos resurjan sin cuestionamiento es darles espacio para que vuelvan a ganar influencia. La historia nos ha enseñado que el fascismo y el nazismo no desaparecen por sí solos; requieren de la complicidad, el silencio o la indiferencia de quienes podrían oponerse a ellos. Por eso, es crucial no regalarles el relato. Cada vez que alguien intenta minimizar el significado de estos símbolos, está contribuyendo a que se normalice lo que nunca debería ser normalizado. La memoria histórica y la educación son herramientas fundamentales para evitar que lo peor de la historia se repita. Debemos ser firmes en rechazar cualquier intento de rehabilitar o trivializar los símbolos del odio y extremismo.

La ironía está en que el fascismo de nueva generación viene de los Estados Unidos: Nada es más indigno para un pueblo civilizado que dejarse “gobernar”, sin oponer resistencia, por un grupo irresponsable de dirigentes guiados por instintos sombríos; such is life in the sweet land of liberty2.0…

POR DIEGO LATORRE LÓPEZ

@DIEGOLGPN

