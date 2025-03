El Estado de México cumplió 201 años

Las especulaciones sobre posibles ajustes en el gabinete que encabeza la gobernadora Delfina Gómez Álvarez tomaron fuerza ayer durante la celebración del 201 aniversario de la Fundación del Estado de México, aunque lo cierto es que han sido sólo eso: especulaciones.

Desde hace unos meses, “politólogos” que obedecen a intereses externos empezaron a “mover las aguas” en busca de crear el escenario que pudiese desencadenar esos movimientos que sugieren y de los que podrían verse beneficiados.

Al interior del gobierno estatal se sabe que todas las secretarías han sido evaluadas por instrucciones de la gobernadora Delfina Gómez, desde el primer día que sus titulares asumieron el cargo y los resultados arrojados han ido de acuerdo con lo planteado e instruido.

No puede descartarse que pudiesen darse ajustes en alguna de las dependencias, ya que toda gestión es perfeccionable; lo real es que la mandataria estatal ha dejado claro que no es de las que se dejan manipular y si llegara a darse algún ajuste sería por iniciativa propia, no respondería a presión externa de ningún grupo político… AL TIEMPO.

ENTRE OTRAS COSAS: El Plan Maestro de Rescate del Oriente del Estado de México, que puso en marcha la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, avanza de manera coordinada entre el Gobierno Federal y el del Estado de México; muestra de ello es que en las próximas semanas se entregarán apoyos para el mejoramiento de la vivienda y se supervisará el trolebús Chalco-Santa Martha.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno Federal (Sedatu), este mes se entregarán 50 mil tarjetas, alcanzando un total de 100 mil apoyos para vivienda. Además de 120 mil escrituras y se proyecta la construcción de 125 mil nuevas viviendas en la entidad.

Mientras que, en materia de movilidad, se sabe que la gobernadora Delfina Gómez Álvarez acompañará en las próximas semanas a la presidenta Claudia Sheinbaum en una visita de supervisión a las obras del trolebús elevado, infraestructura que conectará Chalco con Santa Martha en sólo 30 minutos, beneficiando a 3 millones de habitantes.

LA DE HOY: El gobierno de Atizapán de Zaragoza, que encabeza Pedro Rodríguez Villegas, fue reconocido por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción del Estado de México (CMIC Edomex) por la inversión histórica en obra pública realizada en el municipio, destacando el manejo responsable de las finanzas sin contraer deuda.

El reconocimiento fue entregado en las instalaciones de la CMIC Edomex, donde el alcalde estuvo acompañado por el tesorero José Ortega Ríos y el titular de Obras Públicas, Edgar David Vázquez Molina. La distinción fue otorgada por la transparencia en los procesos, desde la licitación hasta la entrega de cada obra, así como el adecuado manejo financiero del municipio… HASTA LA PRÓXIMA.

POR PABLO CRUZ ALFARO

