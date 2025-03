El desencuentro

Lo ocurrido en la Casa Blanca entre Trump y Zelenski no tiene precedente. Aunque la historia está llena de agrias disputas entre dos presidentes, lo inédito es que este desencuentro ocurrió frente a los medios en tiempo real. Fue el más crudo “reality show” del que se tenga memoria, una especialidad de Donald Trump, por la importancia de los intereses geopolíticos en juego. Representó el derrumbe del orden mundial basado en reglas, y el comienzo de la era de los “hombres fuertes”.

Trump y su vicepresidente, JD Vance, le tendieron a Zelenski una celada para obligarlo a aceptar, sin discusiones, su “acuerdo de paz” para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero todo salió mal. Al revés de lo previsto por el presidente estadounidense. Es cierto, Zelenski no se preparó anímica, ni estratégicamente para la reunión. No previó lo que podría ocurrir. No se dio cuenta de que sus anfitriones esperaban agradecimiento y elogios, frente a los medios, por su plan de paz.

Para Trump y Vance fue inexplicable que éste no compartiera su júbilo, frente a las supuestas ventajas de su plan de paz que básicamente contempla: a) Un inmediato cese al fuego, con las tropas rusas ocupando territorio ucraniano; b) Que transfiere a Rusia los territorios que ha ocupado militarmente, alrededor del 20 por ciento del de su territorio, y; c) Que Ucrania firme un acuerdo mediante el cual comparta con Estados Unidos, desde ahora, no al final del conflicto, la explotación de sus “tierras raras”, minerales de alto valor estratégico en el siglo XXI, cuya producción mundial ahora está dominada por China.

Todo eso sin que Ucrania reciba ninguna garantía explícita sobre su seguridad futura, como sería su ingreso a la OTAN, o el compromiso de Estados Unidos y los aliados europeos de defenderla en caso de futuras agresiones rusas. Para Trump es incomprensible cómo Zelenzki no aceptó de inmediato su generoso plan de paz si, como le dijo en su cara, Ucrania es débil y no tiene ninguna carta para negociar.

El plan de Trump representa una rendición total de Ucrania ante Rusia, pero también ante Estados Unidos. Me recuerda al tristemente célebre “Tratado de Versalles” de 1919, por medio del cual Francia y el Reino Unido impusieron a Alemania impagables reparaciones de guerra que la mantuvieron postrada económicamente. Con una diferencia. Ucrania fue el país agredido, no el agresor. El Plan de Trump es exactamente lo opuesto al Plan Marshall, por medio del cual Estados Unidos transfirió, entre 1948 y 1952, abundantes recursos financieros a los países de Europa Occidental (Francia, Italia, Reino Unido, principalmente), para ayudarlas a superar la devastación causada por la Segunda Guerra Mundial.

Parece que a Trump no le importa si su propuesta implica una rendición incondicional de Ucrania, la OTAN e incluso de su país, frente a Putin que, a todas luces, es su nuevo aliado, y el gran ganador del desencuentro de la Casa Blanca. Parece que Trump lo que quiere es hacer buenos negocios con las tierras raras de Ucrania, y hacerse acreedor al Premio Nobel de la Paz, que indudablemente merece, según afirman sus voceros de la cadena Fox.

El nuevo ocupante de la Casa Blanca está empeñado en destruir el orden mundial creado por Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial. Cultiva a los adversarios tradicionales de su país, maltrata a sus principales socios comerciales, como México y Canadá, y desprecia a sus aliados europeos y asiáticos. El único amigo tradicional de Estados Unidos que parece saldrá fortalecido de la era Trump será su amigo Netanyahu, quien ha recibido luz verde para hacer lo que se le venga en gana en su vecindario.

En mal momento ocurrió el desencuentro en la Casa Blanca. Como dijo el propio Trump, fue “buena televisión”. Es decir, que todos los amigos y adversarios, por igual, se enteren del trato que recibirán del gobierno patrimonialista de Trump.

Frente a la nueva realidad, la Presidenta Claudia Sheinbaum ha conducido sus contactos de manera impecable. Así lo han reconocido muchos gobernantes y medios internacionales, como el Wall Street Journal y el Financial Times. La presidenta mantiene una actitud digna, pero evita desencuentros frontales. Cuenta con una estrategia para tratar con Trump. El Canciller Juan Ramón De La Fuente, y los secretarios de seguridad, Omar García Harfuch, Economía, Marcelo Ebrard, y Hacienda, Rogelio Ramírez De La O, mantienen con sus contrapartes un diálogo respetuoso y propositivo.

El objetivo central de nuestro país debe seguir siendo alcanzar acuerdos viables en seguridad y combate al crimen organizado, migración, comercio, e inversión extranjera. Pero todo apunta a que antes de alcanzar un nuevo entendimiento con Estados Unidos, pasaremos un periodo de enorme complejidad.

MIGUEL RUIZ CABAÑAS ES DIPLOMÁTICO DE CARRERA Y PROFESOR EN EL TEC DE MONTERREY

@miguelrcabanas

miguel.ruizcabanas@tec.mx

EEZ