Claramente es un tema moral

La división de opiniones sobre la iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para impedir la reelección y el nepotismo en las leyes electorales, ha dejado claramente demostrado que hay temas que más que legales o políticos son morales, por lo que es de aplaudir la postura de nuestra mandataria.

“Decía el presidente López Obrador que la política es optar entre inconvenientes. A veces no es lo que deseas, sino lo que se puede hacer. No es que hayan cedido o no, recuerden que para cambiar la Constitución se requiere de mayoría calificada”, expresó la Presidenta.

“¿Quién va a sancionar si se postula a un familiar? ¡El Pueblo!”, agregó, “no se va a ver muy bien el partido que vaya a postular a un familiar”.

A pesar de que en el Senado se decidió apoyar la postura del Partido Verde Ecologista de México para que la iniciativa comience en 2030, la doctora Sheinbaum ha insistido en que su opinión es que se haga a partir de 2027, por lo que aplaudió que Morena vaya a modificar sus estatutos para que no sea posible postular familiares para cargos consecutivos.

“No le gusta el nepotismo (al pueblo) y no está de acuerdo con que se quede una familia durante más de seis años, en el caso de gobernadores, y tres años en el caso de presidentes municipales, o seis, porque todavía hay reelección en 2027”, puntualizó la Presidenta.

En una actitud de congruencia y apoyo a esta postura, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, anunció que el partido evitará postular familiares en las elecciones locales de este año, además de llevar al consejo una propuesta de incorporación estatutaria para que esta medida sea aplicable desde 2027.

La misma polémica que se ha producido a raíz de lo sucedido en la Cámara Alta es un indicador de que es evidente el rechazo popular hacia el nepotismo, aún cuando algunas personas con aspiraciones quisieran señalar que tienen derechos constitucionales actualmente para contender.

En octubre pasado me tocó presentar como diputada federal una iniciativa muy similar contra el nepotismo, convencida de que además de que la continuidad familiar en el poder es un tema cuestionable por sí mismo, es inmoral y raya en lo ilegal el uso de recursos públicos desde el gobierno para promover la imagen de algún pariente, como desafortunadamente ha sido una práctica común en algunos lugares del país, a pesar del rechazo del pueblo.

Afortunadamente el pueblo ha despertado y seguramente rechazará estas prácticas para quienes sigan promoviendo la continuidad familiar y el nepotismo, que se “verán muy mal” como dice nuestra Presidenta.

POR CLARA LUZ FLORES CARRALES

TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS RELIGIOSOS, PREVENCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

@CLARALUZFLORES

