29 traslados y un mensaje

Dieron la instrucción que se deberían quedar durante la madrugada, retiraron los teléfonos y llevaron a cabo el papeleo correspondiente. Solicitudes provenientes de Estados Unidos de América para que fueran “trasladados” diversas personas de alto perfil, acordadas de manera favorable sin obstáculo alguno, símbolo de que la burocracia es solo para aquellos procesos en los que se simula justicia.

Un operativo sin precedentes, histórico y en donde la secrecía y efectividad se hicieron patentes haciéndonos entender que la justicia funciona cuando el Estado quiere que funcione. Bien dicen que el Derecho es flexive e impera el “depende”, no fue una extradición porque para ello hay procesos muy tardados, sino un traslado en vías de cooperación internacional con base en la Convención de Palermo y la Ley Nacional de Seguridad, parece lo mismo, pero no es igual, no vaya usted a pensar que el Estado mexicano buscó la forma de brincarse los procesos legales para mandar a 29 narcotraficantes a territorio extranjero.

México pretendió enviar tres mensajes, el primero para dar esa prueba de amor a Estados Unidos de que existe voluntad para combatir el crimen organizado o mejor dicho, a las organizaciones terroristas, el segundo, de que la estrategia de seguridad funciona y hay “cero impunidad”, pero no hablemos de eso si se trata de los amigos y la tercera, calentar los ánimos en el Poder Judicial Federal, señalando -de nuevo- actos de corrupción, pues ahora resulta que tener la razón en un proceso -posiblemente- ante las deficiencias de la Fiscalía es porque las personas juzgadoras son corruptas, por eso, recuerde que debe salir a votar.

Sin embargo, esos mensajes no han trascendido al escenario internacional, pues el “showman” siempre ha sido Estados Unidos y quien se lleva todas las notas. Desde el momento del traslado de estos líderes y operadores financieros de los cárteles más importantes de nuestro país aprovecharon para mandar un mensaje, “Estados Unidos cumple sus amenazas”.

Dos de los 29 trasladados fueron llevados a la corte de Nueva York -una de las más mediáticas por los asuntos que ha resuelto- para enfrentar sus cargos y no perdieron la oportunidad para superar la ficción al momento de comunicarle a Caro Quintero que la DEA habría esperado ansiosa ese momento, colocándole las esposas pertenecientes a Kiki Camarena para encarcelarlo en lo que se resuelve su proceso. Si se lo cuentan pareciera un documental de Netflix pero no, está sucediendo.

¿Cuál es la trascendencia de este movimiento? Muchos hablan de la información que tienen estas personas, pero no se preocupe, esa información ya la tenía Estados Unidos y la ha ido utilizando de manera discrecional para tener la razón en los acuerdos bilaterales. Seguro en las siguientes semanas tendremos una puesta en escena que se llevará la atención de los medios de comunicación mientras los acuerdos políticos, decisiones de seguridad nacional y demás temas relevantes pasan desapercibidos.

Recuerde que en política nada es casualidad, lamentablemente quien ha perdido ante estos movimientos, es la justicia, pues todos estos procesos fueron un mensaje para entender que -si se trata de acuerdos políticos- los derechos humanos y las formalidades del proceso pasan a segundo plano. Usted podrá debatirme argumentando que siempre ha sido así, sin embargo, antes se tenían ciertos candados llamados contrapesos pero hoy no solo buscaron darle la vuelta a los mecanismos jurídicos para trasladar y no extraditar a estas personas, sino que aprovecharon esto para recriminar la supuesta corrupción del Poder Judicial Federal.

Mientras, el Mayo Zambada se encuentra esperando una respuesta contundente del Estado mexicano, la salida fácil fue dejar la “pelotita” a la Fiscalía General de la República, quien al ser una institución “autónoma” deberá evaluar la procedencia de su petición. ¿Usted cree que habrá eficiencia o se empantanará su solicitud?

Tiempos más oscuros vendrán

Por: Adrián Arellano Regino

Abogado penalista, socio en Vega Mac GregorArellano S.C.

dhfm