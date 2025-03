Zelensky vs.Trump ¿Y México, qué?

Es tentador pensar que el pleito Zelensky-Trump no afectará a México. Incluso, algún incauto pensará que nos conviene, bajo la lógica de que distrae la atención de Trump hacia zonas lejanas de nuestro territorio.

A diferencia de esas opiniones, el pleito que se presenció en la Oficina Oval de la Casa Blanca puede, potencialmente, acarrear riesgos para México. Será necesario tomar el pulso de los próximos acontecimientos para saber cómo poner al país a buen resguardo en el caso de que Estados Unidos dé un vuelco peligroso hacia un vecino vulnerable.

Trump nos percibe singularmente vulnerables a sus amenazas y presiones, por varias razones. En primer lugar, por la situación económica de México. No diría que la economía pende de alfileres, pero de que está frágil, lo está. Las megaobras de AMLO han representado, y siguen representando, un ancla que arrastra y deprime la economía nacional y, muy especialmente, a las finanzas públicas.

El fisco mexicano está desesperado por equilibrar ingresos y egresos, tarea que por lo pronto se antoja imposible, considerando la política del continuado financiamiento público de negocios que no generan utilidades, como el Tren Maya, Dos Bocas, Mexicana de Aviación y AIFA, además de cubrir los boquetes de endeudamiento de Pemex y CFE. Adicionalmente, los apoyos sociales representan una carga fiscal creciente. Y, para cubrir esos compromisos, retroceden en México la salud pública, la educación pública y la inversión productiva.

Trump también considera que el narcotráfico sigue dominando las esferas del poder político en México. Incluso, como reflejo de esa suspicacia, Washington dejó en claro que no considera que la entrega de 29 líderes de distintos cárteles mexicanos sea suficiente.

Prueba de ello fue su silencio sobre esa entrega. Washington no agradeció la ofrenda. Guardó silencio, esencialmente diciendo que espera más. ¿Qué más espera? Según algunos conocedores en la materia, Washington espera la entrega de algunos políticos de Morena que activamente militan en la causa de “abrazos, no balazos”. ¿Será suficiente con la entrega de Rubén Rocha, el gobernador de Sinaloa, para así salvar a otros “peces gordos” de la estructura política de Morena? Se piensa que no será suficiente para llenar ese buche.

No hay que olvidar que la entrega de Caro Quintero abre el camino para una orden de arresto y/o captura de Manuel Bartlett, ex director general de la CFE con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por el asesinado del agente de la DEA, Enrique Camarena y de su piloto. Y la presencia del Mayo Zambada en Estados Unidos abre las puertas del palacio presidencial a acusaciones en contra del ex presidente López Obrador y a sus familiares y emisarios a Badiraguato.

Una suposición educada indicaría que Estados Unidos posee documentada información sobre las aparentemente amplias, democráticas y populares relaciones políticas entre las estructuras del narcotráfico con las dirigencias municipales, estatales y nacionales de Morena.

Basándonos en ese criterio, es evidente que Trump espera de Sheinbaum, como lo espera de Zelensky en el caso de Ucrania, la completa rendición de Morena y, posiblemente, su abandono del poder. Esto último-la rendición de Morena- pudiera darse de forma natural como respuesta a la descomposición interna después de la entrega a la justicia estadounidense de varias cabezas visibles y relevantes de Morena, fundadores incluidos. Si Trump espera la rendición de Zelensky, no habría porqué dudar de que esperaría lo mismo de Sheinbaum y su partido.

El duelo entre Trump y Zelensky ha tenido el efecto de obligar a todo el mundo a poner los pies sobre la tierra. Atrás quedan los tiempos de estar en una zona de confort sobre la guerra en Ucrania. Es una guerra que se puede perder. Trump pensó que tenía la fuerza política para imponer su solución.

Después de ese pleito en la Casa Blanca, y con Europa solidarizándose con Ucrania, el Presidente de Estados Unidos enfrenta una amarga realidad: él no tiene la fuerza política suficiente para imponer una solución a ninguno de los dos contrincantes. Y eso es así porque Rusia no ha derrotado militarmente a Ucrania, ni está cerca de lograrlo. Por tanto, su supuesta solución al conflicto se ha desvanecido abruptamente.

Los ucranianos y los europeos tienen ahora la tarea diplomática crucial de decirle esa verdad a Trump, pero para que no enfurezca aún más de lo que ya lo está ahora.

El problema para México es que ahora puede volver su mirada hacia nuestro país, deseoso de imponer su verdad aquí, un país vulnerable y debilitado por razones económicas, de seguridad y de debilidad institucional. Y el Presidente de Estados Unidos está enojado y quiere imponer su voluntad en algún lado.

El secretario de la Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha amenazado en estos días con una intervención militar en México para acabar con los cárteles del narcotráfico. Lo que está confirmando con esa declaración es que no considera suficiente la entrega de 29 cabecillas del narcotráfico como para estar satisfechos con las actividades antinarcóticas del gobierno mexicano.

Para los estadounidenses, eso podría haber bastado hace años. Pero hoy la exigencia es maximalista: o México elimina de fondo al narcotráfico o lo harán ellos, con todo lo que eso implica. Y va de por medio lo que han anunciado: que el gobierno está comprometido con el narcotráfico. La insinuación es obvia.

Trump está herido en su vanidad por la confrontación con Zelensky, donde él no fue capaz de imponer su voluntad. Es perfectamente posible que, buscando restablecer su imagen como gobernante implacable que logra su voluntad, gire la mirada hacia México como bocado apetecible para probar la fuerza de sus dichos. Ese es el peligro que enfrenta México, como corolario y consecuencia del pleito entre el ucraniano y estadounidense en la Casa Blanca.

Y es el peligro que enfrenta México debido a la debilidad económica que hereda Sheinbaum de López Obrador, además de los compromisos del expresidente con el narcotráfico, supuestamente en aras de pacificar al país.

Pero el conflicto en la Casa Blanca descubrió otra debilidad de México. Mientras Zelensky es recibido por mandatarios de Europa, incluyendo el Rey Carlos del Reino Unido, quienes le expresan su apoyo incondicional, México es casi un paria internacional. ¿Quiénes expresarán su apoyo a México ante las amenazas intervencionistas de Trump? ¿CELAC?

Probablemente Cuba, Nicaragua y Venezuela. Si México es paria internacional, esos países lo son también, y más. No existe un sentimiento de solidaridad latinoamericano para con México mientras encara presiones estadounidenses. Es notable que México dejó de ser un país con una reputación internacional confiable e intachable. Ese aislamiento de México es otra consecuencia del sexenio de López Obrador. Sembró más enemigos que amigos. Por ello, la Unión Europea también declaró a los cárteles del narcotráfico mexicanos como organizaciones terroristas.

Así que México es un contrincante manejable para Trump, a diferencia de Ucrania. Él lo sabe, y no es difícil pensar que sabrá actuar ventajosamente, para desviar la atención del “error ucraniano” y tratar de restablecer su imagen de líder que puede imponer su voluntad sobre otras soberanías. Así que México debe prepararse para nuevas presiones y demandas de concesiones en el proceso de negociar la no-imposición de aranceles, la política interna de seguridad pública y nacional y la redefinición estructural del T-MEC, quizá convertido en uno bilateral con Estados Unidos, y otro con Canadá.

Por lo pronto, el pleito entre Zelensky y Trump en la Casa Blanca puede tener un efecto muy negativo para México en su relación con Estados Unidos. Puede agravarse rápidamente y con consecuencias imprevisibles para ambas naciones.

POR RICARDO PASCOE

COLABORADOR

ricardopascoe@hotmail.com

@rpascoep

