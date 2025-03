¿Nueva versión?

Arrancó la etapa de Guido Pizarro al frente de Tigres, una escuadra que hace años no despliega el mejor futbol, más allá de que las individualidades le hayan dado para alcanzar un campeonato tras la partida de Ricardo Ferretti, cuyo legado fue innegable al contabilizar cinco.

Tras esos episodios gloriosos llegó una directiva con tintes de improvisación. Mauricio Culebro ya había sido preparado por Alejandro Rodríguez, el presidente que colocó a la U en un lugar importante dentro del futbol mexicano. Al arrancar su gestión parecía que los consejos de alguien que ganó todo le servirían para gestar una etapa exitosa, y nada más lejano a la realidad. La propuesta del directivo de Ciudad de México presentó una antítesis del largoplacismo, ello ejemplificado en la multiplicidad de entrenadores que ya pasaron por sus filas en tan poco tiempo. Mientras la directiva regia tuvo un estratega en 11 años, los nuevos integrantes llevan seis, uno prácticamente por temporada futbolística. Catastrófico.

Miguel Herrera llegó con la consigna de generar una propuesta mucho más atractiva. Aunque la de Ferretti era lo más cercano a la que cualquier escuadra buscaría, se le criticaba mucho que se echaba para atrás cuando iban ganando los partidos. Fueron más de 40 remontadas por dicha situación en los últimos 20 minutos, lo que denota esa realidad. El detalle es que Herrera olvidó el equilibrio defensivo y como cualquier estratega, bajo mi perspectiva, poco preparado, los mandaba todos adelante con un desorden grotesco. Se vieron cosas interesantes y los números no habían sido malos, pero en Liguillas les estaba empezando a costar, además de una alineación indebida que para mí debió ser lapidaria para sus aspiraciones. Se fue un torneo después.

Llegó Diego Cocca, que no duró ni dos meses al frente, con una propuesta diametralmente distinta y se fue a dirigir a la selección mexicana. A buscar otro estratega. Ahora fue el turno del “Chima” Ruiz, que había dirigido a alguna selección menor pero su poco bagaje con un vestidor de tales dimensiones terminó por sentenciar una etapa sumamente gris, aunque tras ello vino el bomberazo y el buen trabajo de Robert Dante Siboldi, un ídolo de la institución que consiguió el último campeonato felino, aunque con todo respeto, por el torneo tan malo que hicieron en fase regular, me atrevo a decir que lo ganaron de chiripa y maquillaron todas las carencias colectivas que ya venían arrastrando. Dos fracasos subsecuentes reflejan tal realidad. Fueron eliminados de Concacaf practicando basura.

Llegó Pauno y aunque registró grandes números, su escuadra jugaba espantoso. Le toca a Guido revertir las críticas y de momento, volvió a ilusionar a la fanaticada con grandísimos lapsos de posesión de pelota haciendo recordar a Ferretti, aunque a diferencia de él, de momento, nunca ha dejado de atacar y parece ser un tipo sumamente preparado. ¿Será esta una nueva versión de Tigres? Sólo el tiempo lo dictaminará.

POR JOSÉ EDUARDO IGA

TITULAR DE ARREBATO DEPORTIVO EN EL HERALDO RADIO TORREÓN

@JOSE_IGA

PAL