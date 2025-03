La distancia entre Rocío Nahle y Adán Augusto

Más lejos no pueden estar, tampoco es algo que le quite el sueño a cualquiera de los dos, Rocío Nahle y Adán Augusto López podrán saludarse por cortesía en algún evento que los reúna; podrán conducirse con propiedad y sonreír para la foto (con cierta distancia física entre ellos), pero nada más ocurrirá y la presidenta Sheinbaum lo tiene claro.

El exsecretario de gobernación estuvo en el estado de Veracruz, en la ciudad y pueblo mágico de Coatepec, y no se reunió con la gobernadora Nahle (por ningún tema o motivo), como muchos se dedicaron a especular. Y fue la misma mandataria quien se encargó de confirmarlo tan pronto le fue posible.

El motivo de la visita de Adán López a Veracruz es lo de menos (aunque en junio se renueven los 212 ayuntamientos del cuarto estado con mayor número de votantes en el país), lo auténticamente relevante es la fractura existente entre dos de los más poderosos morenistas que existen.

No es normal que el coordinador de los senadores visite un estado donde gobierna una mujer de su partido y no lo haga de su conocimiento; tampoco es entendible (en la lógica de la cuarta transformación) que ese mismo legislador tabasqueño respaldara la afiliación a Morena de un adversario natural de la hoy gobernadora Nahle, situación que por cierto aún no resuelve la Comisión de Honor del movimiento.

No sólo Adán Augusto desestimó notificarle a Nahle su visita a un evento personal a Veracruz, sino que la gobernadora se aprestó en el siguiente día hábil a comentar, de viva voz, que no se había reunido ni cruzado palabra con el senador: “no me comuniqué con él, no me dijo nada, no necesitan avisarme a mí, lo único es que nosotros somos responsables de brindar seguridad a quien lo solicite, sobre todo a personajes de la vida pública”.

La presidenta Sheinbaum tiene perfectamente clara la diferencia entre el senador y su amiga gobernadora de Veracruz; aunque sabe que los motivos de Nahle son los más congruentes en este desaguisado y los de mayor peso por ende, ha optado por dejar el tema en manos de Luisa Alcalde y Andy López (aunque ya les dio su parecer en alguna reunión privada).

Mientras tanto, el tiempo transcurre y en algún momento (cuando se llegue la coyuntura), según me afirman en Palacio Nacional, hay opciones de que Rocío Nahle y Adán Augusto López formen parte de las contadas “corcholatas” que buscarán suceder a la presidenta Sheinbaum. Ahí saldrán a relucir varios ayeres, seguramente. Al tiempo.

Veremos qué ocurre, y si de verdad ocurre.

POR ALEJANDRO AGUIRRE

COLABORADOR

X: @aaguirre_g

MAAZ