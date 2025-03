Fosas clandestinas, víctimas que ya cuentan

El título de la presente columna es casi el mismo que la publicada el 20 de noviembre de 2020 en este mismo espacio, excepto la palabra no, que fue sustituida por la palabra ya.

Traigo a la memoria lo publicado hace cuatro años y cuatro meses en virtud de que la crisis de desaparecidos y la probable existencia de un campo de exterminio en el rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco, obligó al gobierno de la República a voltear a ver a los familiares de las víctimas de desaparición y buscar la forma de contar, registrar e investigar el paradero de las mismas que por más de seis años no fueron incorporadas formalmente a una base de datos institucional

En aquel lejano noviembre del 2020 señalaba que el conteo diario de víctimas de homicidio doloso que elaboraba el Gabinete de seguridad del gobierno federal no incluía los cuerpos encontrados en fosas clandestinas. Tampoco se veían reflejados en las cifras consolidadas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública a partir de los reportes de las Fiscalías Generales de Justicia de los estados y con mayor razón en los registros del INEGI que cada mes de octubre del siguiente año da a conocer.

Eventualmente las víctimas eran incorporadas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, ya que sin denuncia ante la autoridad ministerial (Averiguación Previa, Carpeta de Investigación o Acta Circunstanciada) de por medio, los datos obviamente estaban incompletos y no se podían incluir.

Otro elemento a considerar para que los cuerpos encontrados no hayan sido incluidos en el reporte del Gabinete de seguridad y las cifras consolidadas del SNSP, es que las atribuciones de la Comisión Nacional de Búsqueda y sus homólogas en los estados se limitaban a la localización y entrega de los cuerpos o restos de los mismos a sus familiares, previo cumplimiento de los protocolos de identificación y en todo caso daban vista al Ministerio Público local para que iniciara una Carpeta de Investigación, pero no existía un seguimiento formal. Peor aún, los Colectivos de búsqueda y los mismos familiares eran vistos con desprecio y sus datos no fueron considerados importantes en la solución de esta problemática.

Ahora sabemos que de acuerdo con las iniciativas que la presidenta de la República enviará al Congreso de la Unión los cuerpos o restos de personas que sean encontradas en las fosas clandestinas serán incorporados de inmediato al citado Registro y en la Plataforma Nacional de Identificación Humana, al tiempo que la desaparición de cualquier persona será atendida por el gobierno federal y estatal apenas tengan conocimiento de la noticia y ya no tendrán que esperar 72 horas como antes para que sea abierta una Carpeta de Investigación y en ella se incorporen todos los avances y actos de investigación que lleven a cabo las autoridades.

También ofreció homologar la desaparición con el delito de secuestro tanto en su forma de atención como en su investigación, por lo que será necesario poner en marcha una estrategia similar a la que dio origen a las Unidades Especializadas en el Combate al delito de Secuestro en agosto de 2008 tras la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, efectuada en Palacio Nacional con la participación de los tres poderes de la unión, los tres niveles de gobierno y la sociedad civil organizada.

Menos mal que el gobierno federal y varios estados de la República disponen de cuadros experimentados que fueron formados y fogueados en materia de combate al secuestro y la extorsión durante los primeros 12 años de este siglo en las filas de la

Agencia Federal de Investigación y de la Policía Federal, pero que varios de ellos se fueron a la Guardia Nacional y no han podido reincorporarse a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Seguramente con estos ajustes a la estrategia de atención a las desapariciones regresarán y aportarán sus conocimientos para hacer más pronta su puesta en marcha y más corta la curva de aprendizaje ya que los servidores públicos que actualmente realizan labores de atención a víctimas e investigación para localizar a los desaparecidos no rebasan los 100, mientras que los desaparecidos se cuentan por miles (123 mil 800 hasta el 11 de marzo de 2025 de acuerdo a la Comisión Nacional de Búsqueda).

Tuvo que surgir una crisis como la de Teuchitlán para que el gobierno federal se diera cuenta que una estrategia sin la atención y participación de los familiares de las víctimas de desaparición y de la sociedad civil en general sería fallida, como hoy parecen ser las denominadas “Mesas de seguridad” para la construcción de la paz en los estados, en las que la participación ciudadana no existe ni siquiera en el papel.

POR FACUNDO ROSAS R.

EX COMISIONADO GENERAL DE LA POLICÍA FEDERAL

@FACROSAS

MAAZ