El enemigo en casa

A veces el monstruo respira cerca de nosotros. Comparte nuestro techo, nos vigila. El libro Apegos feroces de Vivian Gornick me recordó tus años crueles, en los que te devastaron, erosionaron tu alma y te dejaron una carga con la cual luchas todos los días.

Aunque me lo contaste varias veces, tu relato no perdía fuerza nunca, siempre veía tu tristeza desgarrándote, secándote las palabras. Tu mamá te acechaba al llegar a casa, te destruía con su mirada y, antes de preguntarte dónde habías estado, te olía el cabello.

Quiero compartirte una lectura que tal vez aminore tu dolor. En las páginas de Apegos feroces deambula una madre que siempre tiene las palabras precisas para dañar a su hija.

Una convivencia que estruja, aturde, pudre el cariño. Gornick escribe: “Si llegaba a medianoche arrebolada, con la ropa y el cabello revueltos y feliz, ella me estaba esperando tras la puerta (saltaba de la cama tan pronto como oía la llave en la cerradura). Me atrapaba del brazo entre el dedo pulgar y el medio y me interrogaba: ‘¿Qué te ha hecho? ¿Dónde?’, como si estuviese interrogando a una colaboracionista”.

Si algún día lees a Gornick recordarás muchas más cosas, por ejemplo, el abandono. La desobediencia se castiga con el silencio, con la distancia, con la expulsión de la tribu.

Quien conozca la emoción de crear entenderá la euforia de Gornick cuando le cuenta a su madre que le publicarán una reseña (¡en el Times!). Y de nuevo, la decepción aparece. El reconocimiento materno no llega, sólo una pregunta: ¿y te van a pagar?

Como la madre de Gornick, las maltratadoras envejecen y la sombra en la que se han convertido, desvanece los malos recuerdos. Tu historia la llevarás siempre, pero se ha diluido. Las sonrisas de los niños que has marcado con tu labor de maestra, de guía, de mentora, son tu legado.

POR DANIEL FRANCISCO

Subdirector de Gaceta UNAM

@dfmartinez74

MAAZ