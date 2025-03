Licencia para la democracia: elegir la congruencia

La justicia, como la democracia, exige compromiso y principios. México se prepara para elegir por primera vez en su historia a quienes impartirán justicia en su nombre. No es sólo un cambio de método, es por completo un cambio de paradigma.

La transformación del Poder Judicial está en marcha. Somos muchos los que creemos en ella y algunos, como yo, venimos marchando desde muy al sur. Pero, sin importar de dónde vengamos, ya que lo realmente importante es hacia dónde vamos, la verdadera pregunta a responder es: ¿estamos listos para hacer historia con congruencia?

Ante esta interrogante he decidido que solicitaré licencia a mi cargo de magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas para contender en la elección judicial. Lo hago porque creo que la imparcialidad y la equidad deben ser pilares de este proceso. No se puede aspirar a juzgar con justicia si no se compite con justicia.

El pueblo de México nos está observando. Sabe que esta elección marcará el rumbo del sistema judicial y que la confianza en la transformación depende de la integridad de sus participantes. Quien quiera representar la justicia debe empezar por ser justo en la contienda.

¿Por qué dar este paso cuando la ley no obliga a hacerlo? Vale la pena repetirlo: por congruencia. Porque las reglas deben cumplirse no sólo por obligación, sino por convicción. Porque no es una cuestión de legalidad, sino de principios.

La equidad en la contienda no es un ideal, es un deber. Y los jueces que aspiran a ser elegidos no pueden, no deben, competir desde una posición de ventaja. La imparcialidad debe demostrarse desde el primer día. No puede haber justicia si desde el inicio se permite el juego desigual. Quienes aspiramos a ser parte del nuevo Poder Judicial no podemos permitirnos replicar los vicios del pasado.

Este proceso no tiene precedentes. Se elegirán 881 cargos del Poder Judicial de la Federación y más de 4 mil candidatas y candidatos buscarán el respaldo ciudadano. Esta contienda no puede estar marcada por privilegios, sino por el debate de ideas, la vocación de servicio, la cercanía y la confianza de la gente.

No se trata solo de ocupar un cargo, sino de restaurar la confianza en la justicia, de devolverle al pueblo lo que siempre debió ser suyo: el derecho a decidir, y en esta oportunidad, sobre quienes aplican la ley.

Quienes aspiramos a ser juzgadores electos debemos asumir nuestra responsabilidad: honrar la justicia dentro y fuera de los tribunales. No se puede ser juez y parte, no se puede invocar la equidad mientras se retiene un cargo que otorga ventaja. No basta con prometer un Poder Judicial independiente, hay que empezar por demostrar que se puede competir con las mismas reglas.

Mi decisión es clara: voy a la contienda con las mismas condiciones que los demás, sin ventajas, sin simulaciones. Porque si el llamado es a construir un Poder Judicial más democrático, tenemos que empezar con elecciones más justas.

El país nos observa. La historia nos juzgará. Y yo elijo la congruencia.

GILBERTO BÁTIZ GARCÍA

MAGISTRADO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

@GBATIZG

EEZ