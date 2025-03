Yadhira Carrillo sigue felizmente casada con Juan Collado

“ESTOY FELIZMENTE CASADA, AMO CON TODO MI CORAZÓN A MI ESPOSO JUAN COLLADO, QUIEN ES UN CABALLERO Y QUE ME HA DEMOSTRADO EL AMOR MÁS GRANDE Y POR SUPUESTO NO ME VOY A DIVORCIAR”, YADHIRA CARRILLO

Yadhira Carrillo me dijo: “Juan es un caballero, estamos más enamorados que nunca, él es un caballero y cada instante tiene detalles conmigo”.

Según un familiar, Juan está casi viviendo en España, porque ahí tienen mejores clínicas para su padecimiento y Yadhira tiene enfermita a su mami en México, por lo que ella va y viene, y aunque dicen que cada quien carga su propia cruz y su propia novela de drama personal, Yadhira le demostró al mundo y a Juan que ella cargó esa cruz al lado de él con dignidad y sin perder la cabeza en el intento, Juan sabe que es de bien nacidos ser agradecidos por eso quiere verla feliz en la novela.

FRIDA SOFÍA HIJA DE ALEJANDRA GUZMÁN Y SU LADO OSCURO (COMO TODOS, ¿A POCO NO?)

Todos tenemos un lado oscuro, sombras, demonios y monstruos internos, y también somos ángeles.

Frida Sofía dijo: ”No confundas autocontrol con debilidad. La bestia que hay en uno duerme, no está muerta”.

Como dando a entender ¡No le jales la cola al tigre, porque te puede devorar! Y es que al valiente lo hace el coraje, y al cobarde, la ocasión.

Alejandra Guzmán si tu hija realmente está en contacto contigo, agarra el detalle chiquito, la sonrisa, un favorcito, una palabra amable. De lo perdido, ¡lo que aparezca! Respira, cuenta hasta diez y cree en los milagros, ¡al que cree, se le cumplen!

EL CASO DEL YOUTUBER NICK YARDY ES COMO GUIÓN DE “LA ROSA DE GUADALUPE EDICIÓN EXTREMA”

El caso del YouTuber Nick Yardy, de 29 años, es de alto voltaje ya que embarazó simultáneamente a madre e hija, de 44 y 22 años, lo cual es como guión de “La Rosa de Guadalupe, edición extrema”, esto se viralizó más rápido que la gripe en kínder.

Las preguntas que nos hacemos son: ¿Cómo engendró a los dos bebés al mismo tiempo?, ¿Los tres comparten cuarto, hay una sola cama?, ¿Quién va a pagar el gas y los pañales?, ¿Nick se pondrá el traje de papá pulpo para atender a todos al mismo tiempo?

Más allá del morbo, aquí hay un dilema ético y emocional: ¿qué pasa con los vínculos familiares?, ¿con la salud mental de esos niños?, ¿cómo van a criar a esos bebés con estructuras tan enredadas?

EL IMSS SEGURAMENTE DIRÍA: -AQUÍ NO SE ATIENDEN ESE TIPO DE CASOS-

Lo que sí sabemos es que en el Seguro Social han de estar rascándose la cabeza pensando: ¿Aplicará una sola consulta familiar o les cobramos por separado?, ¿Les decimos que aquí no atendemos partos por docena?

Ya vimos que la realidad supera la ficción, y este caso es otro nivel de caos, pero algo sí es obvio, el influencer no es nudista, más bien no ha tenido tiempo de vestirse porque es muy ponedor.

POR SHANIK BERMAN

MAAZ