El imaginario de Noé Hernandez

No hay un arte que no sea político, y no me refiero a panfletos propagandísticos. El arte es político porque expresa una visión crítica del mundo y el artista se compromete con sus creaciones, más allá de lo que las instituciones legitiman o de lo que las modas determinan como valioso, con gran influencia, en el mercado del arte.

Un artista que se podría identificar con lo arriba expuesto es Noé Hernández (Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México,1965; actualmente con nacionalidad estadounidense). Él pertenece a esta estirpe de creadores.

(Créditos: Especial)

Su imaginario no tiene límite, porque sus fuentes no son ni las modas ni los dictados de la academia. Así, sus obras son de una fuerza expresiva radical. Ha creado obras impactantes por poner la estética al servicio de la creación de un discurso contestatario sobre la realidad del mundo. Hace algunos años expuso en la Universidad de Rutgers, Nueva Jersey, que tituló: “México exporta”. Esa exposición hoy sería de una gran pertinencia debido al entramado de la política internacional.

En aquellas obras de “México exporta” puso en lienzo composiciones que incluyeron imágenes de vírgenes católicas, simbolizando la esperanza de un pueblo, que se enfrentaba a la migración indocumentada. Las piezas causaron controversia en su momento en la sociedad estadounidense, por un lado, y, por el otro, agradó a los agentes que buscaron al artista para representarlo en Nueva York, Chicago, San Francisco, Los Ángeles, París, y México. Él los rechazó. El New York Times reportó la exposición en su espacio dedicado a las artes y otros medios del país vecino lo entrevistaron como quien descubre a una nueva y potencial estrella del arte contemporáneo, cuya cualidad es la originalidad de sus propuestas creativas y estéticas.

El pintor o, mejor dicho, artista ecléctico, ha tenido una trayectoria en la que ha enfocado toda su energía en la creación de obras con diferentes técnicas, algunas sorprendentes, como sus más recientes esculturas, hechas en piezas de cemento, que pule siguiendo los impulsos en los momentos de trance en los que no puede ser interrumpido porque toda su vida está al servicio de la obra.

(Créditos: Especial)

Cuando trabaja una pieza, en cualquiera de las técnicas que domina, el artista está creando un universo virtual, mágico, en el que podemos profundizar en el desenfreno siniestro de las pesadillas, en un viaje al laberinto mítico para enfrentar nuestros miedos, representados en el Minotauro, ese monstruo que es parte de la condición humana.

Colocar una pieza de Noé Hernández en un espacio significa condenar ese espacio al servicio de la obra, que se convierte en una, o muchas presencias. Nada de preciosismo; y sí mucho de una belleza siniestra que trastoca fibras íntimas, inconscientes, muy profundas que nos confrontan con nuestros más grandes temores.

(Créditos: Especial)

El manejo del color es, en su caso, la sangre que corre por la obra, que tienen una organicidad, que puede gustar o no, pero que jamás dejará indiferente al observante y participante de la experiencia que significa pararse frente a una de las obras del artista mexicano.

Su producción abarca alebrijes, vitrales, pinturas, murales, instalaciones, ambientes, escultura, intervenciones arquitectónicas, y un largo etcétera. Lo que le convierte en un artista virtuoso, que, desde mi punto de vista, debería ser uno de los grandes representantes del arte mexicano internacional. (Créditos: Especial)

Su llegada a Estados Unidos como indocumentado, cuando el artista tenía unos 18 años, marco su visión del mundo. El arte de Noé Hernández en su primera etapa fue una crítica feroz al “sueño americano”.

En otras etapas creativas, experimentó su intimidad. Se autorretrató en la forma de una columna vertebral, mientras que su pieza “Amor perdido" colocó al cuerpo de una persona que yace sostenida por ganchos que cogen la piel. Desgarrador.

Ha hecho esculturas de cemento que son instalaciones al aire libre y al anochecer dialogan con otras galaxias. En una pieza de madera talló la figuración del dios prehispánico Quetzalcóatl, cuyas plumas están perfectamente definidas y logradas. Y con maderas antiguas, y piezas de una máquina de coser del siglo XIX, realizó una crucifijo monumental que asusta a muchos porque Cristo tiene el cráneo de un gato. Esa es su visión personal del mundo. (Créditos: Especial)

Es un artista ermitaño, que hace todo él mismo; no tiene ayudantes, porque le gusta hacer la obra de principio a fin, por lo que inventa procesos de producción personales, que se deduce de lo que la pieza exige para tomar vida.

Incansable, Noé Hernández es poseedor de un talento natural, y una consciencia del mundo y de su propia existencia, lo que le permite ofrecer en sus creaciones un discurso filosófico sobre la condición humana.

Noé Hernández increpa al mundo y no le importa cómo lo clasifiquen los críticos y curadores, porque no trabaja para ser legitimado por ellos. Su quehacer solo tiene un compromiso: con lo que debe decir de su tiempo, a través de un discurso disidente y en muchos sentidos trágico, cuando se refiere al destino de la humanidad.

Sus obras son pensamiento, discurso artístico que provienen de un criterio crítico, que convocan la impostura de Nietszche, Schopenhauer, Camus, Pinter, Müller y Chéjov.

Sus creaciones son el drama del mundo y en ellas se refleja el sin sentido de la existencia, pero elude el nihilismo acartonado, y hace un recordatorio sobre el descubrimiento de la belleza en la tragedia humana, que en sus obras se viven como un proceso de liberación.

Para conocer más su obra:

http://neza-noe.blogspot.com/?m=1

PAL