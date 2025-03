El duelo de la memory (a)

¿Exactamente qué le hace el dolor a los recuerdos? Algunos son tan intensos que la mente los reprime como mecanismo de defensa; otros, en cambio, se vuelven inolvidables por su intensidad y nos persiguen constantemente en los pasillos de la memoria. A veces, recordar el dolor parece imposible; en otras, su huella lo vuelve inevitable. En Memory, el director mexicano Michel Franco explora esta dualidad con destreza a través de la espontánea relación que empieza a fraguarse entre una madre soltera que batalla con el alcoholismo y un viudo que sufre inicios de demencia.

Ahora bien, Memory no es una película convencional sobre el dolor, sino sobre lo que hacemos como humanos con el dolor mismo. En esta obra cinematográfica, Franco no se esfuerza por retratar el dolor como suceso, sino más bien como eco: un sentimiento que no permanece fijo en ningún espacio ni en ningún tiempo y que se adapta a cualquier circunstancia. Como espectadores, no somos testigos del dolor que marcó a los protagonistas de la historia, sino testigos de las secuelas que ha provocado en los que lo sufrieron.

En este sentido, el filme de Franco no sólo retrata el dolor como un trauma que invade a la memoria, sino también como un fenómeno que resiste a la comunicación y trastoca en el afecto. Sus protagonistas, retratados con suma destreza por Jessica Chastain y Peter Sarsgaard, no solo se reconocen en el dolor del otro, sino que son los únicos personajes dispuestos a comprenderlo. Después de todo, no comparten su dolor para aprender a evitarlo en el futuro, sino para enfrentarlo juntos.

Más allá de eso, considero que Memory destaca por lo universalmente humana que se siente. En la relación que entablan los dos protagonistas, el director mexicano logró retratar de forma elegante la manera en que el diálogo y la comunicación pueden ser los métodos más eficaces para darle sentido a nuestros recuerdos y, en el mejor de los casos, reapropiarse del dolor que tanto suele obstruir el afecto.

POR TOMÁS LUJAMBIO

COLABORADOR

@TLUJAMBIOT

