Carrera de likes

Aunque soy una entusiasta partidaria de consultar en redes sociales contenido interesante y valioso sobre planes de entrenamiento, rutinas para mejorar la movilidad, para correr más rápido, nuevos estudios e investigaciones sobre nutrición, novedades en suplementos, tenis, etc; tanta información, confunde y en lugar de “tomar lo que nos podría servir y ejecutar”, en muchas ocasiones nos paraliza. Conocimiento hay mucho, pero no sabemos cómo ponerlo en práctica o si confiar o no en la información que estamos consultando y recibiendo.

En primer lugar debemos tener una sana, pero rigurosa desconfianza de toda la información que nos llegue a través de las redes sin más confirmación ni referencia. Y es que las redes sociales pueden volverse hasta surrealistas. Quienes estudiamos periodismo aprendimos que para tomar una información por cierta, primero hay que analizarla, después comprobar su veracidad y finalmente contrastar con otras fuentes expertas.

Aunque se ha avanzado en el tema, aún falta mucho para que exista un código de ética que regule la información que se publica y se sube en las redes. Mientras tanto, sólo nos queda aprender a movernos dentro de estas nuevas formas de educarse y adquirir conocimiento. Si bien es verdad que esto nos ofrece grandes ventajas y oportunidades, también es cierto que implica ciertos riesgos, que debemos entender y manejar.

Muchos creadores de contenido en internet encuentran en los retos una manera para atraer seguidores. Retos tan absurdos como hacer una sentadilla más, cargando peso, por cada día del año hasta completar los 365 días, o quien se propone correr un kilómetro más, de igual manera por día, hasta llegar a un año. Y, aunque la mayoría de las redes sociales no monetizan las visualizaciones; sí dan una proyección a estos influencers y consiguen que jóvenes seguidores hagan estos retos sin sentido, arriesgando su integridad.

Desde luego, las redes sociales son y seguirán siendo de gran beneficio para los corredores por muchas razones. Se propicia, por ejemplo, la creación de nuevas comunidades con espíritu de grupo. Atletas de todos los grados y niveles, intercambian noticias y consejos de todo tipo: Sugerencias nutricionales, tips sobre vestimenta o equipación, fotos de los lugares por donde corren y de las metas que cruzan, que de otra manera sería muy difícil obtener.

La pandemia y la cuarentena hicieron que una gran cantidad de corredores se volcaran a las redes sociales en busca de información. Ahora el punto de partida debiera ser la duda sobre la veracidad de lo que estamos leyendo o escuchando. No sería inteligente de nuestra parte poner en riesgo nuestra salud por seguir los consejos de cualquier influencer que se diga experto.

POR ROSSANA AYALA

AYALA.ROSS@GMAIL.COM

@AYALAROSSI

EEZ