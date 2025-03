Los futuros que perdí

Todavía pienso en aquel futuro: el que nunca sucedió. Pienso en lo que pudo ser y no fue. Regreso a ese pasado, a pensarlo cuando era presente y miraba a un futuro. Una sola circunstancia, una decisión, una ocurrencia que pasó y pudo no pasar o que no pasó y pudo pasar. Tantas insignificancias que dejaron de serlo. En ocasiones me lamento y en otras lo celebro, perdí ángeles, pero me liberé de demonios… a otros todavía no sé diferenciarlos. Es un pasado-presente que no me deja solo y, de manera irónica, que es mi propia razón de existencia, ¿pues acaso no siempre regresa uno sus pasados a observarlos en un momento de presencialidad? Tal vez lo haga para torturarme o sentir un extraño placer.

Entonces se abren los futuros, no uno solo, sino varios. El mundo de la posibilidad termina hasta donde la imaginación se lo permite. Escenarios que podrían haber ocurrido, escenarios que duelen, escenarios que alegran. A veces yo los hago llegar, a veces ellos mismos regresan en mis sueños para perseguirme. Son futuros-pasados, aquellos que no sucedieron. Ahí están los sueños vivos (ahora muertos), las metas fracasadas y los proyectos destrozados. Ahí están las ansiedades derrotadas, los miedos vencidos y los errores evitados. Pero ninguno desapareció en su totalidad, al contrario, siguen vivos en llantos, melancolías y agradecimientos por no suceder. Pudo ser de otra manera.

Me gustaría olvidarlos, tomarme esa pastilla que los borra para que ya no me lastimen. Me gustaría recordarlos, porque me permiten experimentar una pequeña felicidad provocada por la armonía entre pasado, presente y futuro. Es difícil vivir en el tiempo. Qué envidia le tengo a los primeros humanos, en donde nada de esto importaba. Era la propia inmediatez la que dictaba la realidad. Lástima que nos volvimos conscientes, lástima que comenzamos a extrañar pasados y desear futuros.

Pudo o no pudo ser, ¿por qué me importa? Mi mente retumba de pensarlo. Se pierde en mil temporalidades, cayendo en un profundo abismo donde no hay certeza y el pánico reina. Es tan fácil perderse en el tiempo, pero qué tan horroroso es. Creo que puedo salirme. Hago un grito espontáneo: nada.

POR IGNACIO ANAYA

COLABORADOR

@Ignaciominj

MAAZ