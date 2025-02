Desigualdad de oportunidad y desigualdad de resultados vis a vis frente a más de 100 programas sociales con la Presiden

Anthony Atkinson (1944-2017, Reino Unido), quien fuera Premio Nobel de Economía, señaló que “la desigualdad de oportunidad es esencialmente un concepto ex ante -todas las personas debieran tener un punto de partida igual-, mientras que gran parte de la actividad redistributiva se ocupa de resultados ex post”. La desigualdad de oportunidad está ligada a nuestros orígenes socioeconómicos y políticos; tiene que ver con las condiciones para poder acceder a la educación, salud, empleo, entre otras aspiraciones sociales. La desigualdad de resultados se enfoca a la forma en que se estructuran y distribuyen las ganancias e incentivos; donde, aunque los esfuerzos pueden ser similares, en ciertos casos y condiciones, no necesariamente en los beneficios.

La desigualdad de resultados “en la generación actual, es la fuente de la ventaja injusta recibida por la próxima generación”. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la distribución del porcentaje de la “población por pobreza” en México pasó de 43.2% (año 2016), 41.9% (año 2018), 43.9% (año 2020) al 36.3% (2022) respecto del total de la población, y en cuanto a la “población por pobreza extrema” pasó de 7.2% (año 2016), 7.0% (año 2018), 8.5% (año 2020) al 7.1% (año 2022). La reducción sistemática de la desigualdad social -de oportunidad y de resultados- se debe a las políticas implementadas con la llegada de la 4T a los gobiernos de nuestro país.

¿Cómo interviene socialmente el Segundo Piso de la 4T para reducir las desigualdades? Antes de responder, es prioritario mencionar que la locución adverbial vis a vis significa “cara a cara” conforme a la Real Academia Española. Ahora bien, tanto en la desigualdad de oportunidad como en la desigualdad de resultados hay una relación vis a vis frente a los más de 100 programas sociales de la presidenta Claudia Sheinbaum; varios de ellos, continuación de los propuestos por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Actualmente, el gobierno federal tiene a su cargo 707 programas públicos.

La Presidenta, en su conferencia de prensa del pasado 25 de febrero, dio a conocer que “entre los principales servicios brindados en Salud a la población mexicana: 37% fueron para atención médica, 22%, salud mental, dental y nutricional, 20%, promoción de la salud, 11%, vacunación, y 10%, trabajo social; en Jóvenes: 55% para la Beca Rita Cetina, 25% para el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro; 10% para entrega de libros, y 10%, promoción a la educación; en Talleres: 47% para cuidado de la salud, 38%, prevención de violencias y adicciones, y 15%, prevención de la violencia digital.

Para concluir, tal como decía Omar Guerrero Orozco (1946-2023) quien fue catedrático e investigador por la UNAM, “en cada nación hay un espíritu general en el cual se basa el poder, que cuando choca con ese espíritu, se lesiona a sí mismo y debe detenerse”. La 4T ha detenido a esos gobiernos corruptos que mantenían una proliferación de la desigualdad de oportunidad y de la desigualdad de resultados ignorando las causas de los problemas sociales. El mandato de la Dra. Sheinbaum es un gobierno receptivo y preventivo en materia pública, en síntesis, cercano a su pueblo.

POR DIANA LÓPEZ ZURITA

COLABORADORA

PAL