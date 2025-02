La transición en Siria y el espejo latinoamericano

Como lo han demostrado las difíciles experiencias latinoamericanas, el cambio de régimen es sólo una etapa, importante, pero incompleta y frágil, en todo proceso de transición política. Siria no es la excepción.

El martes se realizó en Damasco la primera conferencia de diálogo nacional. Su objetivo es traducir las orientaciones de la conferencia en directivas concretas para la redacción de una nueva Constitución siria y nuevas leyes.

El día anterior, la Unión Europea suspendió las sanciones impuestas a los sectores sirios del petróleo, el gas, la electricidad y el transporte, y descongeló los activos de cinco entidades financieras nacionales, lo que facilitará las transacciones financieras con el banco central sirio. Sin duda, es buena noticia para la población siria, mientras Estados Unidos muestra indecisión en su política hacia el nuevo gobierno en Damasco. Pero no debe ignorarse la interdependencia entre la transición siria y lo que ocurre en Palestina.

En días pasados, los tanques militares israelíes han invadido en Cisjordania los campos de refugiados palestinos de Jenin, Tulkarem y Nour Chams, provocando el desplazamiento de alrededor de 40 mil habitantes –el mayor desplazamiento de civiles desde 1967–. Una operación como esta habría excedido cualquier marco de legitimidad antes del 7 de octubre de 2023 (la última vez que el Ejército israelí actuó así fue durante la segunda intifada a principios de los años 2000).

Por no hablar del aumento de las provocaciones israelíes en la misma Siria, que complican la tarea de unificar al gobierno sirio. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, exigió el domingo la desmilitarización total del sur de Siria, incluidas las provincias de Quneitra, Daraa y Soueida. No sólo conviene a Tel Aviv conviene una Siria fragmentada; además, mantener el control militar a 15 kilómetros de profundidad dentro de Siria se percibe como medio de garantizar que las nuevas autoridades sirias no lancen misiles hacia los Altos del Golán, territorio sirio que Israel ocupa desde 1967.

Como lo vivieron varios países del Cono Sur y México a mediados de los años 1980 y principios de los 1990, actores externos de diverso tipo pueden desencadenar transformaciones institucionales y políticas internas, que a veces pueden desembocar en varias formas de violencia. En Siria, las condiciones regionales e internacionales de la transición, tras la caída de la dictadura de los Al-Assad, son muy distintas y sumamente difíciles.

El presidente interino, Ahmed al-Charaa, se encuentra desde el 8 de diciembre en una posición particularmente frágil, en el centro de un entorno político extremadamente fragmentado y polarizado, y de un espacio regional estratégicamente muy denso, con un vecino peligroso. A ello se suma la preocupante realidad de una agenda normativa internacional en estos tiempos que margina a la democracia.

POR MARTA TAWIL

Investigadora de El Colmex

MAAZ