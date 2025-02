¿La justicia es ciega?

La justicia no es, ni debe ser ciega, por el contrario, debe tener los ojos muy abiertos para identificar que la aplicación del derecho -entendido desde su visión más amplia- tiene un impacto diferenciado en las personas y que las desigualdades persistentes motivadas por múltiples factores deben ser consideradas cuando accedemos a un tribunal para que nos escuche, resuelva conforme a criterios y pautas mínimas que garanticen los derechos fundamentales, que sus decisiones se materialicen, y con ello se traduzca en una justicia verdadera y posible.

Siempre que aludimos a este vocablo recordamos el adagio de Ulpiano, “Justicia es dar a cada quien lo suyo”. Pero, ¿qué corresponde a cada uno y cuáles son los criterios para aproximarnos a este concepto? Menuda tarea para la justicia y quienes la imparten, sobre todo si consideramos las enormes brechas de desigualdad que existen entre las personas, las cuales deben ser identificadas desde la diversidad, la mayoría de los casos invisibles aún en muchos contextos que no se limitan al derecho o que son palpables, pero para enfatizar violencias, normalizarlas, generalizarlas y con ello revictimizar. En nuestro imaginario igualamos el concepto de justicia y derecho, solemos pensar que aplicar la ley es lo justo, nada más lejano a ello, pues de no ser consideradas estas diferencias, en algunos casos, el complejo normativo representaría un obstáculo para el acceso a las oportunidades.

En el periplo del acceso a la justicia, desde la procuración y en la administración de justicia, debemos tener en cuenta que, sin diferencias identificadas, la inequidad oculta de la generalidad y abstracción de la ley sobresale y, por lo tanto, el concepto de justicia se ve pusilánime. La universalidad se utiliza como herramienta en la consideración de los derechos, pensar en todos los derechos para todas las personas nos aleja más del concepto de justicia, si no logramos garantizar que todos se beneficien de los mismos programas y derechos desde el análisis de contexto dificulta su ejecución e impide cumplir con el objetivo de la igualdad sustantiva. Significa ver más allá de lo evidente y por eso cuando mencionamos perspectivas, nos invitan a usar gafas diferentes. Es muy probable entonces que debamos replantear que el derecho de acceso a la justicia con ojos abiertos, no se trata de un término que deban reconocer las y los juristas, esta concepción va más allá de lo jurídico e involucra a todas y todos, especialmente a las autoridades y a quienes aplican la ley.

Esta expectativa no es reciente, pensar en la desigualdad necesaria para propiciar la igualdad, se trata de una aparente contradicción. ¿Quién no lo pensaría? Pero en realidad se trata de algo más sencillo, indispensable para la realización del derecho de acceso a la justicia, un trato diferenciado justificado, que no es una prerrogativa, no es un beneficio, sino un elemento necesario para el equilibrio procesal de las partes que promueven en un juicio y que, desde las desigualdades estructurales e históricas debe reconocerse. Mauro Cappelletti avizoró esta evolución e impulsó desde finales de siglo XIX, un movimiento mundial para el acceso a la justicia.

Hace poco llegué a un restaurante acompañada de mis hijos. De inmediato se acercaron para ofrecer el menú con un trato diferenciado a los menores, un lenguaje de complicidad y cercanía, sus bebidas fueron presentadas en vasos de plástico visiblemente decoradas, lo que las hacía muy llamativas, sus alimentos fueron presentados en un plato que hacía las veces de un patito de cartón, lleno de coloridos detalles, pronto, acercaron un mantel con crayolas y dibujos para colorear, que además contenía un juego de laberinto, propiciando un ambiente emocionante y por demás divertido para los pequeños comensales, quienes entusiasmados se animaron a disfrutar, desde el inicio nos hicieron saber que existan mesas disponibles cerca del área de juegos que las y los niños podían utilizar en su visita. Esto que ofrecieron -consciente o no- se denomina perspectiva de infancia y enfoque diferenciado que, llevado al terreno de la justicia, nos permitiría una justicia real, materialmente accesible desde las diferencias que tenemos las personas y que son consecuencia de una cualidad de los seres humanos.

Entonces, ¿las perspectivas son necesarias? Son indispensables para mirar el mundo y a las personas en su justa dimensión, estos enfoques o miradas diferenciadas nos permiten observar la desigualdad estructural e histórica, pero no solo eso, apuntan a resolverlas y a propiciar ambientes desiguales para que las personas, que no han sido presentes sean consideradas por el sistema de justicia. Nos permiten estar cercanos a la igualdad real y por lo tanto a la justicia, promover leyes, políticas públicas y buenas prácticas para realizar la encomienda de dar a cada uno lo que le corresponde.

POR FABIOLA MARTÍNEZ RAMÍREZ

PAL