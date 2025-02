El negocio del nepotismo: Monreal, Salgado y Gallardo se blindan hasta 2030

Para algunos políticos, la familia y los amigos, primero. Esa parece ser la consigna detrás de la postergación de la ley que busca prohibir el nepotismo, la reelección inmediata y la herencia de poder. En un acuerdo operado desde el Senado, Adán Augusto López, Manuel Velasco y Ricardo Monreal lograron retrasar la entrada en vigor de esta iniciativa hasta 2030, dándole oxígeno a varias dinastías políticas.

Zacatecas, Guerrero y San Luis Potosí, entre otras entidades, seguirán con su tradición de pase de estafeta.

En SLP, el gobernador Ricardo “El Pollo” Gallardo ya tiene lista a su esposa, la senadora Ruth González Silva, para heredar la gubernatura en 2027. Es la carta fuerte del PVEM, partido que presionó para retrasar la reforma. Como lo reconoció el senador Fernández Noroña, fue el propio Partido Verde el que exigió la prórroga. ¿De verdad el PVEM tiene tanto poder sobre Morena?

En Guerrero, Félix Salgado Macedonio podrá buscar la gubernatura en 2027 sin restricciones, a pesar de que su hija, Evelyn Salgado, ocupa el cargo desde 2021. En su momento, Félix quedó fuera por irregularidades en su precampaña y denuncias de abuso, pero ahora tiene vía libre para regresar al poder.

En Zacatecas, el gobernador David Monreal concluirá su sexenio en 2027 y su hermano, Saúl Monreal, exalcalde de Fresnillo y actual senador, ya está en campaña para sucederlo. La reforma habría frenado esta jugada, pero con el ajuste a 2030, los Monreal mantienen el control del estado sin obstáculos.

La dinastía Monreal ha dominado la política estatal por más de tres décadas, colocando a distintos miembros de la familia en cargos clave. Ricardo Monreal Ávila abrió la puerta en 1998, cuando ganó la gubernatura bajo las siglas del PRD. Desde entonces, el apellido no ha salido del poder: David Monreal Ávila, su hermano, es el actual gobernador (2021-2027), y antes de eso ocupó diversos cargos como alcalde de Fresnillo (2007-2010) y senador (2012-2018).

Saúl Monreal Ávila, otro de los hermanos, fue presidente municipal de Fresnillo en dos periodos consecutivos (2018-2023) y ahora es senador con miras a la gubernatura en 2027. Rodolfo Monreal Ávila, otro hermano, también fue alcalde de Fresnillo antes de David, consolidando el control familiar en la región. Pero la influencia del clan no se limita al ejecutivo estatal y municipal: Susana Monreal Ávila ha sido diputada federal y asesora parlamentaria en el Senado, mientras que Eulogio Monreal Ávila ha ocupado cargos en la Universidad Autónoma de Zacatecas y en la Universidad Politécnica de Aguascalientes. Ana María Monreal Ávila es actualmente directora de Salud Pública de Zacatecas y Leticia Monreal Ávila ocupa un puesto relevante en el IMSS estatal.

Con este entramado de poder, los Monreal han tejido una red de influencia que controla el estado a nivel político, académico y administrativo, asegurando su permanencia sexenio tras sexenio. Los Monreal han convertido Zacatecas en un negocio familiar.

Y Monreal no sólo protege a su familia. En el Congreso, su mano derecha es Cristal Pelayo, directora de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados, quien se mueve como si fuera vicecoordinadora de Morena. Su influencia es tal que viajó con recursos públicos al Vaticano para reunirse con el Papa Francisco, en una comitiva que causó fricciones internas en el partido.

Nada nuevo bajo el Sol. La traición y la hipocresía siguen siendo el sello de algunos políticos. Como bien dicen: aves iguales vuelan juntas. Y si no, que les pregunten a los Yunes.

Pero ojo, la historia aún no está escrita. La reforma todavía debe discutirse en la Cámara de Diputados, y desde ahora me cuentan que hay divisiones en la bancada de Morena en San Lázaro. No pasará como mantequilla, tal y como sucedió en el Senado. Aún queda la posibilidad de que se apruebe la iniciativa original y que la prohibición entre en vigor en 2027.

Si Morena realmente quiere romper con el nepotismo, esta será su última oportunidad para demostrarlo, de lo contrario serán lo mismo que siempre cuestionaron ¡o peor!

