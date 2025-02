No se confundan, los apostadores y manipuladores de partidos no son los presidentes de las ligas en México

Hay una gran confusión en el tema de las apuestas en futbol mexicano. Siete futbolistas fueron descubiertos en amaño de partidos y fueron sancionados de inmediato, un total de 57 años de suspensión en cualquier actividad derivada de este deporte, una sanción novedosa, nunca antes se había aplicado algo tan severo en el futbol mexicano. Pero la confusión radica en que se generaliza, y quien lo hace absuelve. Me explico.

Señalan a directivos como los responsables. No, no es así. No fue el Presidente de la Liga MX, de la Expansión MX o de la Liga Premier, quienes apostaron y manipularon partidos de futbol, han sido los protagonistas, jugadores sin escrúpulos que, además, se asocian casas de apuestas clandestinas.

Por eso, además del castigo severo a estos futbolistas transas, la nueva medida de la Federación Mexicana de Futbol es correcta. Denunciar ante la Fiscalía General de la República lo sucedido, y claro tanto apostador como quien recibió la apuesta están en situación delicada, grave, porque esto ya se va al terreno penal. No es lo mismo que sancione la Comisión Disciplinaria de una liga, a que lo haga el poder judicial.

Además es un espectacular antecedente que en el futbol mexicano no se permitirán estos actos, y quien se atreva a hacerlos, será castigado penalmente. Un punto a favor de Mikel Arriola y José Vázquez, LigaMX y Liga Premier, respectivamente, que profundiza en un caso, que al ser tan mediático, se convirtió en muchos análisis poco afortunados.

Las apuestas deportivas están en todos lados, por eso al ser la Fiscalía quien investigue, se puede saber mucho más fondo quienes están detrás de esto. Se ha escuchado hasta el maldito absurdo que porque no ganan dinero suficiente, se van con apostadores, vaya argumento simplista y sin sentido. Apuestas van, apuestas vienen. Ha pasado en las Grandes Ligas de Estados Unidos, en la NBA, en la NCAA, en fin, es un tema descontrolado, por eso apoyarse con la autoridad federal es lo correcto.

Además, sin confundirnos, porque el problema no es de una división en particular, es de todo el futbol, y no solamente del mexicano, sino de todas partes. No es generalizado, son casos particulares, no todos son manipuladores de partidos, no todos son apostadores.

El siguiente paso que se hará en la Federación Mexicana de Futbol es modificación de las reglas para sus afiliados, prohibiendo que en los contratos de imagen y promoción de futbolistas, directivos, entrenadores y quien esté involucrado en este mundo del futbol, puedan anunciar casas de apuestas, sean tipsters u simplemente recomienden un momio, tal como lo hizo Alan Mozo hace unos días. Con eso, como dice el refrán, “no hagas cosas buenas que parezcan malas”.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@GVLO2008

MAAZ