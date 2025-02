Fernández García: de la CNBV al deshonor…

Si bien desconocido e ignorado hoy en el mundo financiero, el ex presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) entre 1995 y 2000 Eduardo Fernández fue finalmente declarado culpable de intento de extorsión contra Grupo Televisa y sus ejecutivos, luego de un largo proceso que incluso le llevó ya a prisión en Madrid, tras ser detenido en el aeropuerto de Barajas por agentes de la Interpol mientras intentaba huir de la justicia nacional.

Igual que en México y España, el ex titular de la influyente CNBV durante el sexenio del ex presidente Ernesto Zedillo del PRI, y el inicio de la gestión del panista Vicente Fox, fue declarado culpable también en Estados Unidos de conspirar, difamar e intentar extorsionar al grupo televisivo al que llegó a exigir, verbal y por escrito, 250 millones de pesos para no difundir información falsa sobre la situación financiera y bursátil del mismo…

Ahora fueron los juzgados capitalinos Cuarto y Cuarenta y Uno en materia civil los que le encontraron responsable de actuar con “real malicia” al pretender el ilícito vía la amenaza de actuar emprender acciones legales contra directivos por supuestas actividades ilegales en el manejo de recursos, además de establecer que en caso de ex funcionario insista en continuar con sus “intimidaciones” o en filtrar información manipulada deberá pagar 80 millones por daño moral.

Huelga destacar que lo peor para Fernández García es que la sentencia referida se suma a la dictada por el onceavo circuito judicial con sede en Florida /EU, a través del juez Thomas J. Rebull, quien le dio la razón a Televisa en la denuncia que interpuso por los delitos de extorsión, conspiración y difamación en su contra en aquel país, obligándole a pagar una importante cantidad de dinero cuyo monto quedó en secreto…

¡Vaya desenlace para quien en su tiempo llegó a ser uno de los personajes de la élite política de México!

POR ENRIQUE ARANDA

COLABORADOR

EEZ