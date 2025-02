El impuesto sobre la tecnología

Una nueva orden ejecutiva lanzó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ante la imposición de tasas digitales a las empresas de su país, por parte de gobiernos extranjeros. Pero, ¿A qué se refiere?

El impuesto sobre la automatización es una propuesta fiscal que busca gravar el uso de tecnologías avanzadas, como robots e inteligencia artificial, que realizan tareas tradicionalmente llevadas a cabo por trabajadores humanos. La idea detrás de este impuesto es compensar la pérdida de empleos y los ingresos fiscales que resultan del aumento de la automatización y digitalización en diversas industrias. Pero, por otro lado, el objetivo de éste es detener lo inevitable con políticas gubernamentales.

El avance rápido de la tecnología ha llevado a una mayor adopción de automatización en sectores como la manufactura, la logística y los servicios. Esto ha resultado en la disminución de trabajos manuales y rutinarios, lo que genera preocupaciones sobre el desempleo y la disminución de los ingresos fiscales basados en salarios. A continuación, algunas de las motivaciones para introducir este impuesto:

· Compensar la pérdida de empleos: La automatización puede desplazar a los trabajadores humanos, llevando a la necesidad de nuevas fuentes de ingresos fiscales para financiar programas de apoyo y capacitación laboral.

· Reducir la desigualdad económica: Gravar la automatización puede ayudar a redistribuir la riqueza creada por la automatización hacia aquellos que se ven negativamente afectados por ella.

· Fomentar la responsabilidad corporativa: Impulsar a las empresas a considerar el impacto social de la adopción de nuevas tecnologías y a invertir en el bienestar de sus trabajadores.

Este impuesto sobre la automatización puede proporcionar una nueva fuente de ingresos para los gobiernos, a efecto de utilizar estos fondos para financiar programas de bienestar social, capacitación laboral y otros servicios públicos esenciales, pero no siempre están en sincronía con las expectativas gubernamentales, principalmente por el hecho de que no se tiene claridad sobre las categorizaciones de la automatización, y menos aún, sobre las capacitaciones esenciales dado que están en fase de construcción, pero para las cuales aún no existen herramientas educativas formales.

En general, se piensa que los ingresos generados por este impuesto pueden ser utilizados para financiar programas de recolocación laboral para trabajadores desplazados por la automatización, ayudándoles a adquirir nuevas habilidades y encontrar empleo en otros sectores, pero eso es tan incierto que la planificación más efectiva es trabajar de cerca con las empresas de automatización y generar canales específicos mediante planeación gubernamental de tal suerte que se garanticen espacios de trabajos eficaces y duraderos.

Algunos críticos argumentan que un impuesto sobre la automatización podría desincentivar la innovación y reducir la competitividad de las empresas en un mercado global. Las empresas podrían enfrentar mayores costos operativos, lo que podría afectar su capacidad para competir con compañías en países sin este impuesto. Pero regresando al tema de la acción ejecutiva planteada por el disruptivo presidente de Estados Unidos, en realidad lo que se defiende no es la continuidad tecnológica, sino el modelo de negocio de aquellos dueños de empresas americanas que lo apoyaron en campaña, lo que es perfectamente lógico con su forma de actuar y posicionar un nuevo tipo de pensamiento que prepara el camino donde converjan la política y alteración de los controles sociales, económicos e intelectuales, que paradójicamente son apoyados por el pensamiento cristiano de derecha de aquel país. Lo que de apoco evoluciona en una nueva clase política bajo la proyección del modelo expansionista similar al de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, con medidas antimigratorias y altas tasas de interés, “oponiéndose al comunismo” pero donde al mismo tiempo negocia con el mismo una nueva era donde se detenga la supremacía económica de China para volver a la detentación del poder dividido bajo dos tipos de pensamiento que al final comparten su visión autoritaria.

La alteración del orden mundial es lógica, dado que Trump hizo la mayor parte de su fortuna aprovechando el modelo económico de los años ochenta.

Así que el impuesto sobre la automatización es una propuesta que busca desbancar a Estados Unidos del mundo occidental para impedir que China se apropie de la libertad de la que goza como estado policial y permita a Estados Unidos usar esa misma libertad.

Podemos concluir que lo anterior no es simplemente una respuesta a un capítulo de pleitos entre Europa y Estados Unidos, sino una forma de forzar tener un espectro de maniobra mucho más grande, lo anterior sin olvidar que aquel país no es el salvador del mundo, simplemente resulta que sus intereses van más allá de sus fronteras.

POR SARA MORGAN

@MORGANSAREL

CONSULTORA LABORAL

DIRECTORA DE EQUITY JOB LAB

PAL