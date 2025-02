El Huracán Trump: Sus Políticas Públicas, sus Efectos en México y la Historia Universal

Trump está decidido a cambiar la historia, pero sobre todo está decidido a pasar a la historia. Aranceles, es decir, comercio exterior; seguridad nacional; migración y fronteras; lucha contra la delincuencia organizada; relaciones diplomáticas; política energética; geopolítica y guerras; supremacía económica; reacomodamiento de la clase política nacional e internacional; reducción de la burocracia; combate a la inflación; son muchos temas para tan poco tiempo de haber iniciado su segundo periodo en la Presidencia.

Trump no llegó a administrar al enorme aparato burocrático de los Estados Unidos, Trump llegó a gobernar, a cambiar, a transformar la manera en que el poder Ejecutivo ha ejercido su poder en los últimos tiempos incluyéndolo a él, en su primera administración. El Trump de 2017 nada tiene que ver con el Trump del 2025. Mismo discurso, pero en esta ocasión las palabras están siendo llevadas a la práctica literalmente. Este nuevo Trump sí está dispuesto a conquistar al mundo, y empezó por nuestro país, por México.

Las amenazas de los aranceles se volvieron realidad de inmediato, al otro día de iniciar su mandato. Una prórroga de un mes al 25% de los aranceles a sus “socios comerciales” no es suficiente. La manera en que Trump puede cambiar al comercio mundial afectará profundamente a México. Si el libre comercio se modifica, cambiará el sistema económico mundial y no estamos en condiciones de enfrentar esa nueva realidad. Décadas perdidas y México no aprovechó su momento para crecer industrialmente en muchas sectores -con excepción del automotriz, el aeroespacial y la electrónica-, todos los demás nos quedaron a deber porque China “nos comió el mandado”.

Trump ya definió lo que para él significa la Seguridad Nacional de los Estados Unidos y para México se limita a dos temas: migración y fronteras; y, lucha contra el narcotráfico. México ya desplegó a su frontera norte a 10 mil elementos de la Guarida Nacional, Trump está contento con la rápida respuesta de nuestro país. Lo que Trump no sabe es que la Guardia Nacional es una institución recién creada y que falta tiempo para su consolidación. Tener tantos elementos para cuidar la frontera hace que se “descobije” cientos de lugares que hoy necesitan de la fuerza federal para medianamente estar apaciguados.

En la lucha contra la delincuencia organizada, específicamente contra el tráfico de drogas, le pone especial acento al fentanilo por sus efectos inmediatos cuasi mortales. Estados Unidos ya señaló a seis organizaciones criminales mexicanas como terroristas. Al invocar la vieja “Ley de Enemigos Extranjeros de 1798” que permite la intervención del gobierno ante la amenaza a la seguridad nacional, ya bloquea transacciones legales y financieras, interviene cuentas bancarias y hasta persigue a integrantes de estos grupos fuera de su país. También fue noticia reciente los sobrevuelos de drones norteamericanos en territorio nacional para espiar en la frontera las actividades de estos grupos ya declarados terroristas, seguramente con venia del gobierno mexicano. Trump también está contento con la PresidentA Sheinbaum y hace unos días en un discurso se desvivió en elogios hacia ella.

También en las relaciones diplomáticas, Trump está cambiando al mundo. La denominada estrategia “cabeza fría” del gobierno de México, planteada en esta misma columna hace unas semanas, parece estar dando resultado. La PresidentA y su equipo no se han apresurado, aunque también mandan mensajes de defensa a la soberanía nacional, lo cierto es que actúan con cautela para buscar el beneplácito del gobierno norteamericano y no tensar más las relaciones con el vecino país del norte. Sin mucho espacio y sin mucho tiempo, el gobierno de México trabaja estratégicamente para calmar el huracán que se nos vino encima, al menos para aminorar sus efectos. Aquí la pregunta es: ¿por cuánto tiempo? Es “calma chicha” -dirán los marineros-, no se tiene viento para avanzar, pero puede ser el presagio de vientos huracanados.

Geopolítica y guerras, aquí Trump también está jugando un papel crucial pero contradictorio. La guerra en Rusia-Ucrania se acerca a su final; la de Palestina -a quien el mundo árabe parece haber dejado sola-, parece que la justicia no llega para ninguno de los dos pueblos, ni el de Israel, y mucho menos para el de Palestina. Los disparates de la anexión de Groenlandia y de Canadá no tienen parangón en la historia moderna; como tampoco lo tiene el tratar de renombrar al Golfo de México. Insisto, contradicciones que no se podrían entender sino por el afán, la ambición de una nueva era de neo-colonialismo.

El impacto económico se verá muy pronto en el mundo, la posibilidad de nuevamente cerrar las fronteras al comercio y solo buscar el desarrollo económico nacional empieza a no verse como una política trasnochada. El mundo mira hacia atrás y parece tener en Estados Unidos a su mejor aliado, en una nueva era de nacionalismo. No sabíamos que “Make América Great Again” significaba una nueva era de nacionalismo y neo-colonialismo, que avance “América” aunque todos los demás países retrocedan. La supremacía económica de Estados Unidos no quiere tener rivales; sin embargo, ese no es el mundo que se estuvo construyendo en los últimos 40 años, toda nuestra generación lo atestiguó.

El reacomodamiento de la clase política en Estados Unidos es una realidad. Una nueva clase política emergió, con nuevos actores -muchos por cierto con poca formación-, Trump también arrasó con carreras enteras. Pero no solo eso, sino que está provocando un reacomodamiento de las clases políticas internacionales, y México no es la excepción. Y si bien es cierto que la oposición en nuestro país sigue completamente a la deriva, el efecto que tuvo es que la PresidentA Sheinbaum no esperaba que al inicio de su administración tendría que dedicarle tanto tiempo, tantos recursos y tanto trabajo para lidiar con los vientos huracanados que llegaron a México desde que Trump ganó la Presidencia.

Si AMLO tuvo que luchar con imprevistos como el COVID, o las guerras de Rusia-Ucrania o Israel-Palestina, y fenómenos naturales como los huracanes en Acapulco; nada nada que ver con el huracán, terremoto, o como lo queramos llamar a Donald Trump. Medios internacionales elogiaron a la PresidentA, incluso el propio Trump lo hizo en un discurso que llamó la atención de toda la opinión pública nacional e internacional. La prensa extranjera calificó a la Dra. Claudia Sheinbaum como una PresidentA técnica y pragmática, esperemos que lo que venga con su desempeño sea para bien de nuestro país. La pericia, el profesionalismo, la calma, la paciencia serán claves en los próximos meses.

Y sí, si Trump quiere pasar a la historia, no nos olvidemos que AMLO buscó y busca lo mismo. Trump a su llegada es un huracán como lo fue AMLO hace seis años. Llegó a “tambor batiente” justo como lo hizo el antecesor de la PresidentA. Nuestro presente y nuestro futuro está por definirse en estos años cruciales, el juicio de la historia todavía aguarda a nuestra generación. Y en este juicio Trump, AMLO y Claudia tienen un asiento reservado en la primera fila y no como observadores sino como actores, hacedores de la historia universal.

POR HUGO ERIC FLORES

DIPUTADO DE MORENA

@HUGOERICFLORES

