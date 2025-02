Extraterritorialidad: su neutralización debida

He leído el artículo de The Washington Post y el propio del The Guardian, fechados el 20 de febrero, a propósito de la orden ejecutiva del Gobierno de los Estados Unidos, sobre la reciente designación de algunos de los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras (FTOs) en virtud de que ponen en peligro inminente a su seguridad nacional, principalmente debido al descontrol y letalidad del fentanilo, donde la reacción del Gobierno de México no se hizo esperar al ratificar su posición de ser un país libre y soberano: cooperación sí, subordinación nunca, dicho de otra forma, la soberanía de México no se negocia, por lo tanto ha decidido fortalecerla mediante reformas constitucionales, a efecto de así hacerlo, prevalecer ante las leyes extraterritoriales estadounidenses que podrían incentivar una invasión.

La Presidenta Sheinbaum hizo una declaración que a mi parecer fue muy pertinente: No a la extraterritorialidad de las leyes extranjeras. Este es el quid de la cuestión. No obstante, debe tenerse presente que actualmente existen varias leyes estadounidenses con efectos extraterritoriales para México y que son aplicadas de manera muy eficiente y eficaz en la Unión Americana. La más famosa, la Foreign Corrupt Practices Act, que sanciona a los ciudadanos y/o empresas estadounidenses por sobornos o intentos de sobornos realizados a funcionarios extranjeros para obtener un beneficio en territorio nacional, o la Foreign Extortion Prevention Technical Corrections Act, que tipifica como sanción económica y delito el «lado de la demanda» del soborno extranjero, solicitado por el funcionario extranjero; ambas leyes aplicadas y litigadas por el Departamento de Justicia de los EE.UU.

En el mismo sentido encontramos a la Foreign Sovereign Immunities Act, la cual establece como norma el que los Estados extranjeros son inmunes a la jurisdicción de los Tribunales Estadounidenses, a menos que la acción entre dentro de una de las excepciones específicas establecidas en dicha ley, es decir el gobierno americano decide y establece los alcances, límites y efectos de la “Soberanía” y su correspondiente “Inmunidad” a la jurisdicción de las Cortes Estadounidenses, desconociendo, por lo menos, los principios diplomáticos conforme al Derecho Internacional Público, pero evitando también un abuso desmedido de los mismos, al menos en su territorio lo cual, para fines prácticos, la convierte una ley extraterritorial al fijar unilateralmente los términos y condiciones mediante los cuales, el gobierno de los Estados Unidos determinará el contenido y efectos de los conceptos de “Soberanía” e “Inmunidad”. Está ley es aplicada y litigada por el Departamento de Estado de los EE.UU.

Entonces, es importante considerar que es práctica jurídica del Congreso de los EE.UU. contar con leyes extraterritoriales, y no sólo eso, sino también con burocracia especializada para hacer valer dichas determinaciones. Véase, por ejemplo, el caso de la Oficina de Control de Activos Exteriores (The Office of Foreign Assets Control, “OFAC”) que administra y aplica programas de sanciones económicas principalmente contra países y grupos de individuos, como terroristas y narcotraficantes. Las sanciones pueden ser exhaustivas o selectivas, utilizando el bloqueo de activos y las restricciones comerciales para alcanzar objetivos de política exterior y -seguridad nacional-.

Ante este escenario, creo que el responder con reformas constitucionales a leyes extraterritoriales, si bien es una acción reactiva contundente, sobre todo para los efectos militares al interior de la República Mexicana, no me parece que sea una acción equivalente, es decir, no se estaría neutralizando debidamente a la acción norteamericana, puesto que no se ataca directamente al núcleo de los efectos extraterritoriales de las leyes estadounidenses; para ello, México tendría que emular leyes espejo, es decir, por las mismas causas y por las mismas consideraciones, a fin de estar en aptitud de designar a los cárteles de la droga estadounidenses como organizaciones terroristas extranjeras (FTOs), y a partir de ahí trabajar la cooperación, inteligencia y colaboración del otro lado del Río Bravo, en pleno respeto de las soberanías de los países.

Con esta acción espejo, sería más viable hacer realidad jurídica el señalamiento de la Presidenta Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, respecto de que el gobierno de los Estados Unidos debería de enfrentar más a los cárteles de la droga que hay en su propio país, y no solo a los seis cárteles mexicanos que hace unos días designó como "terroristas", y así desligarse de la narrativa de una equivocada presunción de protección del narco mexicano terrorista.

La idea es alejar, al máximo posible, el fantasma de la expropiación en México, instrumento muy afinado y filoso, sobre todo cuando inicien los congelamientos de activos, la inhibición de la inversión, el repatriar los activos, y las restricciones migratorias a cargo de los Estados Unidos de América, principalmente de empresas y entidades financieras –binacionales-. El juego de suma cero, o el MAD (loco, enojado) también significa, Mutual Assured Destruction (Destrucción Mutua Garantizada); ¡todos perdemos!

Feliz día de la Bandera de México.

POR DR. MIGUEL ÁNGEL MARMOLEJO CERVANTES

COLABORADOR

