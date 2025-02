Uri Cisneros: Once Upon a Time in Jazz Pt. 1

El pianista mexiquense presenta una crónica con tintes satíricos sobre la vida de un jazzista inmerso en la caótica experiencia chilanga.

Uriel Arturo Cisneros Jordan, o Uri Cisneros como le gusta que lo llamen, estrena su más reciente producción Once Upon a Time in Jazz Pt. 1, con la complicidad de Christopher Francis en el contrabajo y Pablo Loaiza en la batería. Grabado en 2024 en laperiferia de la ciudad, con una portada que resalta símbolos importantes del paisaje capitalino (realizada por Persefone Od-malugr) y producido por FaroSónico, a lo largo de cinco temas se recrean narrativas enmarcadas en el aluvión de emociones que proyecta la vida como jazzista en la megalópolis. Los temas: “Contramarea”, “Mexicanada”, “Propuesta Ignorada”, “El Caimán” y “Vals Centralizado”, retratan estas historias.

Como músico profesional, Uri ha grabado seis discos de estudio. El más reciente forma parte de su tercera producción en formato de trio. Nacido en el seno de una familia artística en Atizapán, Estado de México, desde pequeño se empapó de variadas expresiones musicales, en especial del jazz, gracias a su padre, quien le inculcó la idea de que el género representaba el “Everest de la música”.

Comenzó a tomar clases de piano clásico a los seis años de edad. En la adolescencia se inclinó hacia el rock progresivo y al jazz fusion. A partir de ahí el destino lo encaminó a su cauce, matriculándose en la licenciatura en jazz en la Escuela Superior de Música, de donde es egresado.

En el marco de una serie conceptual de largo aliento, el reciente material homenajea sus primeros diez años de travesía en el complejo universo de la escena del “jazz chilango”. La idea de Uri es realizar una nueva obra basado en esta serie cada diez años.

Entonces sería hasta el año 2035 cuando escucharíamos la segunda parte, y así sucesivamente. En lugar del formato físico tradicional, el pianista se dio a la tarea de manufacturar “playerasdisco” con un “código qr” impreso dónde, además de acceder al contenido íntegro del material, hay otros agregados, tales como entrevistas, videos y diversos productos inéditos.

Si lo prefieren pueden escucharlo en las principales plataformas de distribución digital. El disco se estrenó el pasado 8 de febrero dentro del ciclo “La poesía del jazz” en la Fundación Sebastián. Estén atentos a la nueva presentación que ocurrirá el 7 de marzo en El Convite.

Para mantenerse al tanto del Uriverso, así como para adquirir playeras-disco, visiten el siguiente enlace: @uricisnerosjazz

¡Hasta la próxima jazzofilos!

POR PABLO IVÁN ARGÜELLO

COLABORADOR

@antropologojazz

MAAZ