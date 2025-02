José Roberto Saucedo Pimentel: activista, patriota y defensor de los derechos humanos

El abogado Pimentel egresó de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato, en 1996. Ese mismo año comenzó a litigar. De 1998 al 2006, estuvo en el servicio: fue agente del ministerio público, secretario de un juzgado civil, director de asuntos jurídicos del instituto de pensiones de Guanajuato y director de asuntos jurídicos de la contraloría del Estado de Guanajuato. “Eso me permite conocer en dónde están las fallas del gobierno”, afirma el licenciado en derecho.

Cuenta con una maestría en derecho fiscal, una especialidad en notaría pública y posgrados en materia constitucional y tributaria. Actualmente se dedica a litigar. El despacho de Saucedo Pimentel está en San Miguel de Allende, Guanajuato. Desde el 2011 es activista en temas de transparencia. Decidió asumir un rol activo en materia de transparencia porque “los políticos no van a combatir la corrupción. Los ciudadanos debemos comprometernos para que las cosas se muevan. Busco que más ciudadanos se sumen a la acción social. Sí arriesgamos. Yo, por ejemplo, ahorita traigo una amenaza de muerte por confrontar al actual fiscal de Guanajuato”.

“Debemos atrevernos a intentar cambiar las cosas, de otro modo, esto seguirá igual o peor”, sentencia Saucedo Pimentel, abogado formado en la UG. “El poder no se va a corregir, no se va a controlar, no se va a autorregular”. Las contiendas políticas son una simulación porque, “la mayoría de las veces, los líderes de los partidos están de acuerdo. Tenemos a una clase política que se protege, que negocia. Impera la impunidad”. Saucedo Pimentel aspira a cambiar las cosas en Guanajuato.

Pimentel es líder de un colegio de abogados independiente. “Los colegios y las barras de abogados están cooptados por el poder”, dice nuestro entrevistado. A decir por Saucedo, desde el primer momento su colectivo señaló el riesgo de que el nuevo fiscal de Guanajuato fuera encumbrado en el poder. La elección del nuevo fiscal en Guanajuato es responsabilidad de la nueva gobernadora, del PAN, de Movimiento Ciudadano y del PRI, cuyo servilismo es nauseabundo e indignante.

Morena votó en contra del fiscal impuesto por la gobernadora, lo que significa que no existió el aval por parte de la 4T. No olvidemos que la presidenta Claudia Sheinbaum ha declaro repetidas veces, en su mañanera del pueblo, que Guanajuato es un Estado en crisis de seguridad. La Dra. Sheinbaum ha sido muy crítica sobre lo que sucede en Guanajuato, en materia de seguridad y transparencia.

El pasado 3 de febrero del 2025, en sesión extraordinaria, el Pleno del Congreso de Guanajuato, aprobó la elección del nuevo fiscal. Ese día, a pregunta de una legisladora de Movimiento Ciudadano, el servidor público aludió al abogado Saucedo Pimentel y señaló a su familia como promotora de la piratería. A decir por el abogado Saucedo Pimentel, los señalamientos no tienen sustento jurídico.

“Mi hermano tiene un negocio de suelas para calzado. Le cayó un cateo de la fiscalía general de la República porque supuestamente estaba produciendo suela con un diseño registrado. Todos los permisos estaban en regla y lo demostramos”, asegura el jurista. Saucedo Pimentel fue difamado en el pleno del Congreso del Estado de Guanajuato. “Mi familia no se dedica a la piratería”, subraya el litigante guanajuatense. Las dos resoluciones están a favor de Saucedo Pimentel.

El licenciado José Roberto Saucedo Pimentel está amenazado de muerte. “El que oculta la corrupción de otro corrupto, también es corrupto”. Su activismo político y la denuncia constante de la corrupción en Guanajuato hacen de Saucedo Pimentel un actor incómodo para el panismo. El PAN en Guanajuato está en crisis de gobernabilidad y no parece que las cosas vayan a mejorar para la plataforma política que tiene su origen en la Guerra Cristera. La sangre sigue corriendo y los políticos guanajuatenses en la opulencia, el derroche y los festejos públicos sin fin.

“He platicado con diversos actores políticos para tratar de encontrar una explicación. Las acciones de la gobernadora panista son cuestionadas por los legisladores de su propio partido”. En Guanajuato, la toma de decisiones fluye de manera centralizada, el gabinete queda inmóvil y a la espera de que la gobernadora autorice. Políticamente, Guanajuato padece un retroceso. Hacer política no es tan fácil como parece. “Guanajuato avanzó con una mujer al frente del ejecutivo estatal, pero también retrocedió”. Saucedo Pimentel es muy crítico sobre el panismo en Guanajuato. Las argumentaciones del especialista en derecho son contundentes.

La gobernadora de Guanajuato optó por incluir en su equipo de trabajo a ex empleados de la 4T, pensando que, de esta manera, recibiría un trato preferencial de la administración federal de la Dra. Claudia Sheinbaum. Los resultados no son los esperados. El PAN está tan desdibujado en Guanajuato que hasta los nombres de dependencias estatales suenan más morenistas que el propio Morena. El PAN en Guanajuato optó por la abyección frente al gobierno de la Dra. Sheinbaum. Las evidencias políticas están demostrando que la estrategia del panismo está equivocada. Ya lo dijo Eduardo Verástegui: “el PAN ya no es un partido de derecha”.

La principal razón por la que el nuevo fiscal en Guanajuato asumió funciones es porque, a decir por él mismo durante su comparecencia en el pleno del congreso local, su nombramiento garantiza un diálogo cercano y directo con la 4T.

Hasta en los programas sociales, el gobierno de la licenciada Libia Dennise Muñoz Ledo, emula a la 4T. El PAN en Guanajuato está perdido, sin rumbo, sin bases ideológicas. Extraviado de sus fundamentos históricos, el PAN guanajuatense transita una crisis política sin precedentes. El PAN ya no es un partido de derecha.

El PAN intenta sostenerse en el poder usando las mismas artimañas clientelares de la izquierda. La gran apuesta de la panista Libia Dennise son las tarjetas rosas, un programa que, al igual que los patrocinados por Morena, tiene por objetivo el mantenerse en el poder, a costa de lo que sea. El PAN en Guanajuato debe gobernar también para los hombres, no sólo para las mujeres. Coincido con el abogado Saucedo Pimentel: el PAN guanajuatense seguirá en picada. Está muy cerca un primer gobierno morenista en el estado de Guanajuato. Sucederá.

En Guanajuato somos todos, grupo de Facebook, el usuario Francisco Vélez comentó respecto a la tarjeta rosa de la gobernadora panista de Guanajuato:

“Filas todo el día para entregarles en una tarjeta, cada dos meses, miserables mil pesos, es decir, 15 pesos diarios. Ese dinero no equivale ni al costo promedio del transporte público diario de una madre. Son muy perversas esas políticas del partido Acción Nacional. Dejaron que la zona económica de Guanajuato colapsara por el crimen que gobierna desde hace sexenios, para luego tirar sus migajas. Ni dan empleo bien pagado ni hay bienestar, eso sí, mucha delincuencia. En las elecciones del 2024, el IEEG se hizo de la vista gorda frente a la repartición de las tarjetas rosa y violeta. Es una compra descarada de votos por parte del PAN en Guanajuato”.

El PAN en Guanajuato cada vez se parece más a Morena que el propio Morena. Es tristísimo lo que sucede con el panismo guanajuatense. Actores sociales como Roberto Saucedo Pimentel representan una luz, una esperanza en la lucha democrática con la que miles de guanajuatenses sueñan. Ante las injusticias y los abusos, la sociedad debe alzar la voz. José Roberto nos representa a todos.

Posdata

Las maestras y los maestros de educación básica pública de Guanajuato denuncian la indiferencia de las autoridades educativas estatales ante el hostigamiento y el acoso laboral generalizado en primarias y secundarias públicas. Se ha vuelto normal que directores y subdirectores de educación básica, se extralimiten en sus funciones sin que el gobierno panista de Guanajuato intervenga. La gobernadora Libia Dennise, ha dicho que no tolerará ninguna manifestación de violencia.

Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo: acote las funciones de directores y subdirectores de educación básica en Guanajuato. Capacite en materia de derechos humanos a estos servidores públicos. Acabe con las redes que, desde las delegaciones regionales de educación, protegen a directores y subdirectores de educación básica. En Guanajuato existen familias enteras que ocupan puestos de poder en la estructura educativa pública. Acabe con la corrupción y el nepotismo.

Los papás de directivos que actúan con total impunidad son supervisores en las zonas escolares, por ejemplo. Se saben protegidos, por eso actúan sin respeto a nada ni a nadie. Transgreden la dignidad de las personas. Gobernadora Libia Dennise: acabe con el hostigamiento y con el acoso laboral cotidiano generalizado que las maestras y los maestros de educación básica en Guanajuato, padecen sin que el gobierno intervenga. Acabe con la violencia laboral en las secundarias públicas del estado. El sector educativo de Guanajuato debe ser reconfigurado.

Legisladores de Morena en Guanajuato: si la gobernadora Libia Dennise no hace nada respecto a este problema que aqueja a los maestros de escuelas públicas, ustedes tienen la gran posibilidad de intervenir, regular, legislar y ayudar a los cientos de maestros que, todos los días, son violentados por directores y subdirectores de educación básica quienes siguen sin entender que los tiempos ya cambiaron. Esos directivos que se creen dueños de las escuelas deben de ser castigados. Más cercanos a caciques y a patrones, estos funcionarios públicos deben de ser regulados en su actuar. Háganles entender que todas sus malas acciones tendrán consecuencias. Si al PAN en Guanajuato no le interesa el tema, asuman ustedes, legisladores de Morena, el compromiso político con los maestros.

POR LUIS OMAR MONTOYA ARIAS

X: @LUISOMARMO1982

PAL