Quieren la estrategia mexicana

Interesa a EU y Europa la estrategia del gobierno mexicano para rastrear precursores de fentanilo. El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, indicó que se han recibido solicitudes para que nuestro país les comparta el método, y así replicarlo. “Lo tenemos nada más nosotros, lo hemos platicado con otros gobiernos; por ejemplo, Inglaterra está interesado en compartir experiencia y Estados Unidos nos está buscando porque ellos no tienen esa trazabilidad”, dijo el almirante.

Acuerdo entre mandos militares

Reunión sobre cooperación en seguridad fronteriza tuvieron el titular de la Defensa, Ricardo Trevilla, y el comandante del Comando Norte de los Estados Unidos, Gregory M. Guillot. Acordaron reforzar los patrullajes, el intercambio de información y afinar métodos de comunicación inmediata. Y sobre todo, respetar las respectivas soberanías.

Inicia desarme en Guanajuato

Llegó el programa “Sí al desarme, sí a la paz” a Guanajuato, estado líder en homicidios. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, invitó a la población de la entidad, gobernada por Libia García, a acudir al módulo instalado en León para canjear armas de fuego o municiones por dinero en efectivo. Esperan gran afluencia.

Yunes, en las manos de Mariana

En la cancha de Mariana Rodríguez Bello, presidenta de la Comisión de Honor y Justicia de Morena, está la validación de la afiliación del ex panista Miguel Ángel Yunes Márquez. Serán ella y sus compañeros del organismo quienes definan si lo aceptan entre sus filas o no. Pero, nos explican, no hay fecha límite para que resuelvan el asunto.

Le achacan adeudo al SAT

Otro problema para Morena, encabezado por Luisa María Alcalde, destapó el INE: la consejera Carla Humphrey pidió una auditoría al partido porque, dijo, adeuda $60 millones al SAT. El representante morenista Sergio Gutiérrez Luna dijo que no se oponen a la revisión, pero defendió que cumplen con sus obligaciones fiscales.

Modifica proceso inmobiliario

Cambio de paradigma en la aprobación de desarrollos inmobiliarios perfila el alcalde en Benito Juárez, Luis Mendoza. Durante la tercera mesa de trabajo de la Coordinación Inmobiliaria de la CDMX, el panista sostuvo que se antepondrá el interés vecinal en la validación de proyectos. “Tenemos que empezar desde el lado del vecino”, dijo.

Secunda a EU, pero con respeto a México

Resulta que el gobierno de Canadá, encabezado por Justin Trudeau, también declarará como terroristas a cárteles del narcotráfico, como hizo Estados Unidos. Eso sí, su embajador en México, Cameron MacKay, aclaró que dicha medida será aplicable sólo en territorio canadiense, respetando plenamente la soberanía mexicana.

