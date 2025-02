Alicia, no estás sola

La violencia de género no distingue situación económica, nivel educativo, edad, origen o medio en el que nos desarrollemos.

Recientemente pudimos ver a la cantante Alicia Villareal, quien en un concierto y ante un numeroso público, realizó la mundialmente reconocida señal de auxilio de víctimas de violencia de género.

La señal para pedir ayuda en casos de violencia de género es un gesto sencillo pero poderoso que trasciende barreras lingüísticas y culturales, convirtiéndose en un símbolo universal. Consiste en mostrar la palma de la mano con el pulgar doblado hacia dentro y luego cerrar los dedos sobre él, simulando un puño que atrapa el pulgar. Este gesto, discreto pero efectivo, permite a las mujeres en situaciones de peligro comunicar su necesidad de auxilio sin alertar al agresor.

Alicia Villareal realizó la seña reconocida mundialmente a pocas horas después de haber denunciado a su expareja, el también cantante y productor Cruz Martínez, momento que rápidamente se viralizó. Trasciende que su caso continúa su curso legal y actualmente se ha determinado una orden de restricción en contra del agresor. Cabe destacar que su representación legal está a cargo del despacho Richter, Ramírez y asociados.

Que una cantante reconocida utilice la señal de auxilio durante un presentación tiene un impacto profundo y transformador, es un recordatorio de que el silencio debe ser roto y que cada expresión de auxilio merece ser escuchado y atendido.

No solo se dirige a su audiencia, sino que también rompe el silencio que muchas veces rodea a la violencia de género, normalizando la importancia de pedir ayuda y demostrando que no hay vergüenza en buscar apoyo. Es un recordatorio poderoso de que la violencia de género no es un problema privado, que todas las mujeres podemos estar expuestas, es un advertencia de que cualquiera de nosotras podría estar en peligro.

Este acto, amplificado por su alcance masivo, envía un mensaje claro a las mujeres que pueden estar sufriendo en silencio: "No estás sola, tu voz importa y hay ayuda disponible".

La visibilidad de este caso puede inspirar a otras mujeres a dar el primer paso para salir de situaciones de abuso, al mismo tiempo que sensibiliza a la sociedad sobre la urgencia de actuar y de estar alerta. Que la erradicación de la violencia de género es una responsabilidad colectiva que requiere conciencia, acción y empatía.

POR SUSANA CUETO

