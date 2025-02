El Doctor Patán leyó la noticia con entusiasmo revolucionario y un hervor incontenible de su sangre nacionalista. Anunció nuestro gobierno, en boca de doña Claudia Sheinbaum, que va a demandar a Google si en sus mapas no deja de poner lo de “Golfo de América”, en vez de “Golfo de México”, como es de Dios. Bien.

Aquí su Doctor está convencido de que a veces el gobierno de Trump se dedica a mandar distractores, cortinas de humo, buscapiés, para que no nos centremos en lo sustantivo, y si algo distingue a la 4T, en su primer como en su segundo piso, es eso: atender a lo sustantivo. Así que a no distraerse con pendejadas, si me permiten la expresión tal vez un poco desmedida, como lo de los aranceles y los aviones espía, y a lo que nos truje. Golfo de México.

Ahora bien: ¿y si llegamos más lejos y pasamos a la ofensiva? “México” es un buen nombre, claro. Sobre todo, porque es mega náhuatl. Ya saben. Lo del ombligo de la luna y demás. Es como el maíz no transgénico de los nombres de países, pues. Bellísimo, como la poesía de Nezahualcóyotl o las canciones del canto nuevo latinoamericano.

Pero: ¿y si empezamos a proponer nombres en un plan más agresivo? Recordemos que la Cuarta tiene experiencia en lo de rebautizar a cuanto lugar, desde el Mar de Cortés, hasta una calzada, hasta una colonia en Tultitlán. Así, ¿por qué no, como un desplante de nacionalismo anti Trump, rebautizamos el Golfo a nuestra manera, para que los gringos vean que no nos achicamos?

Al Doctor se le han ocurrido varias posibilidades, desde “Golfo de Mesoamérica”, discutible solamente porque dejamos fuera a un cachito de país, hasta “Mar del Bienestar”, que no descartaría pero está levemente corto de poesía, hasta “Golfo de Cuarta”, que sí descartaría porque puede haber confusiones y referencias maliciosas, y hasta “Golfo de Tláloc”, que nos regresa al problema de que no es un nombre para todo el país.

Tal vez “Golfo de la Soberanía”, nombre maravilloso que sin embargo pueden entender malamente los países hermanos que andan por ahí y que tiene el problema de que no es fácil encontrar una traducción al náhuatl, siempre deseable. En algún momento pensé en “Golfo de Juárez”, por nuestra esencia republicana y porque la iniciativa, según nos enseñó el Ex Quinto Presidente Más Popular del Mundo, podría agenciarnos las simpatías del pueblo italiano, que ahora está bastante receptivo a la herencia mussoliniana y ya sabemos de dónde sacó el nombre el Duce.

El problema es que, con esa premisa, habría que llamarlo más bien “Golfo de Benito”, y pues como que el nombre se queda corto de grandeza. Creo. Así que probablemente no queda más que ir a los clásicos. A los de toda la vida. A lo inapelable. Tal vez, sin más, debemos informarle a Google que, en adelante, debemos hablar todos del “Golfo de López”.

POR JULIO PATÁN

COLABORADOR

@JULIOPATAN09

MAAZ