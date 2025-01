La Estrella de Belén: Astronomía, Narrativa bíblica y el Mensaje de la Nueva Esperanza (Parte II)

La Estrella de Belén, guía de los sabios del oriente hasta el establo de Belen donde nació Jesús, se convirtió en un símbolo asociado a los tiempos navideños en todo el mundo. La semana pasada escribí en este mismo espacio sobre las teorías astronómicas sobre la también conocida como “Estrella de Oriente. Muy interesante que la propia ciencia a lo largo de los tiempos se haya ocupado de distintas hipótesis para explicar el fenómeno milagroso de la estrella que se ha pintado, escrito y hecho música durante siglos. El fenómeno natural y cultural también ha provocado manifestaciones populares que son verdaderas tradiciones en muchas partes del mundo. En esta colaboración dedicaré líneas para hablar sobre la misma “Estrella” desde la narrativa bíblica.

En el libro de Éxodo, específicamente en el capítulo 31 versículo 21(13:21), se habla por primera vez de la Shekinah, la morada de Dios, donde la presencia se hace visible a los seres humanos. En esa ocasión, la Shekinah se presentó como una columna de nube que guiaba al pueblo de Israel a su salida de la esclavitud en Egipto y durante todo su tiempo en el desierto. Para algunos teólogos, la Estrella de Belén es otro tipo de Shekinah. La presencia de Dios, manifiesta a través de este fenómeno estelar tal y como fue la nube, una guiando sabios y magos del oriente; la otra, guiando a todo un pueblo.

La primera vez que aparece proféticamente mencionada “la Estrella” en el antiguo testamento es en el libro de Números, uno de los cinco libros del Pentateuco (la “Tora” para los judíos), todos esos libros escritos por Moisés. En Números 24:17 dice que: “la Estrella saldrá de Jacob”, quien fue el padre de la nación hebrea, también conocido como Israel. Para teólogos como el padre Antonio Escobedo, la estrella de Jacob “ya está hablando de mesianismo y del reinado de Jesús”, proféticamente se empieza a delinear el linaje, la descendencia de Jesucristo, quien sería descendiente de la tribu de Judá, la casta gobernante.

A la pregunta de ¿Cómo sabían los sabios del oriente del nacimiento del Mesías? La respuesta es que el profeta Daniel, un príncipe de Israel que estuvo en cautiverio en Babilonia y en Persia, llevó ese conocimiento profético a esas naciones. El libro Daniel 9:24-27 da cuenta proféticamente del advenimiento de un Rey que vendrá después de 3 cautiverios o esclavitudes: el primero el Babilónico, el segundo el persa y el tercero el Romano. Con ese conocimiento profético escrito por Daniel es que los sabios del oriente, que se dedicaban —según la Biblia— al estudio de las estrellas y el cosmos, podían calcular cuándo aparecería la “Estrella de Jacob” y que detuvo su camino justamente en Belén.

No fue una casualidad entonces que los sabios o magos del oriente llegaran a la región de Judea y a su capital, Jerusalén, donde se entrevistaron con el rey Herodes y los sacerdotes y maestros de la ley. Con mucha posibilidad, ellos pensaban que acudirán al nacimiento de un rey, porque así estaba profetizado, su sorpresa fue que la estrella no se detuvo en Jerusalén sino hasta Belén cuarenta días después de iniciado su peregrinaje. Ahí, donde se detuvo la estrella, encontraron a un bebé que posaba en un establo justo 40 días después, tiempo que, según la tradición judía, una mujer tarda en purificarse después de un alumbramiento. El arribo al establo de estos sabios que provenían del oriente, posiblemente de Mesopotamia o de Persia, en ambos lugares donde Daniel fue un príncipe judío en exilio. No hay duda, los escritos del profeta en exilio seguramente fueron leídos y estudiados por estos magos, sabios y/o astrónomos del oriente.

Una nueva profecía de esta historia está escrita también en el libro del profeta Miqueas en el Antiguo Testamento ocho siglos antes de Cristo (a.C). En Miqueas 5:2 se profetizaba que saldría un gobernante eterno para Israel: “Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel; y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad.” Belén, un pequeño pueblo dedicado al pastoreo y que era un cruce de camino comercial de mercancías que provenían de Egipto, Arabia y Siria rumbo a la capital de Judá, es decir, Jerusalén.

La historia de la Natividad de Jesús es contada en el Evangelio de Mateo en el capítulo 2, después de la lista de la genealogía de Jesús. La primera narración del Nuevo Testamento es justo la primera Navidad, ahí empieza el Nuevo Pacto. Es Mateo el único evangelio que lo relata y tampoco esto es una casualidad. Recordemos que Mateo era un discípulo estudioso, amante de las matemáticas, un cobrador de impuestos reclutado por Jesús y que era rechazado por los judíos por servir a los intereses romanos. Un evangelio de tantos detalles, un libro que refleja la personalidad de su escritor, del meticuloso Mateo que cuenta la historia de la vida de Jesús confirmando las profecías bíblicas desde los tiempos de Jacob, pasando por los profetas, los cuales hemos mencionado se refieren al nacimiento de Cristo.

En el versículo 10 de capítulo 2 de Mateo dice que: “cuando los magos vieron la estrella se regocijaron con gran alegría”; otras traducciones dicen que: “los sabios se pusieron felices en gran manera”, era el cumplimiento de las profecías de Daniel. La felicidad les vino porque en este cumplimiento profético, su sabiduría y su conocimiento se confirmaban. Lo que descubrieron y las reacciones que tuvieron ante el nacimiento del rey, de Jesús, deja una enseñanza para la humanidad sin precedente. La humildad de los “sabios de oriente”, contrastó con la actitud de Herodes, se regocijaban porque sabían que se estaba cumpliendo una antigua profecía.

Pero no todo quedó ahí, el versículo 11 del mismo capítulo dice que: “Entrando en la casa vieron al niño y postrándose le adoraron.” Reconocían el milagro, buscando a un rey, encontraron a un bebe de cuarenta días de nacido y lo reconocieron. Todo lo sucedido en esos días solo tendrá de acuerdo con la narrativa bíblica, solo comparación con los tiempos de la pasión y sacrificio del mismo Jesús. No había duda para ellos, acudían al nacimiento de un rey. Termina el versículo diciendo que, postrados, le entregaron regalos: oro, incienso y mirra. Dichos regalos también tienen un significado: el oro es que sería rey; el incienso, que sería Dios; y la mirra, que moriría. El mesías largamente esperado es la estrella de Jacob, es Jesús nacido en Belén, criado en Nazareth y crucificado en Jerusalén, todo el círculo del cumplimiento profético.

Finalmente, la estrella aparece para recordarnos que Dios siempre está presente en nuestras vidas, que nunca nos deja solos. Las estrellas siempre deslumbran, pero cuando guían nuestra vida, esta se llena de esperanza y de gozo. Los que hemos sentido “el gozo del Señor” sabemos que no es una alegría común, es algo distinto, seguramente muy parecido a lo que vivieron y sintieron esos sabios del oriente. No hay mejor deseo que empezar este 2025, deseando que esa alegría, que no tiene explicación, llegue a muchos mexicanos y a muchos hogares de nuestra patria. Que la luz de “la Estrella” alumbre México. ¡México lo necesita!

POR HUGO ERIC FLORES

DIPUTADO

@hugoericflores

MAAZ