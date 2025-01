Justicia Selectiva en Hidalgo

El gobernador es el “negrito en el arroz” de la 4T. Causa molestia, grima, incomodidad y hasta lástima en Morena. Tiene preocupados a muy altos funcionarios de Palacio Nacional, porque se quiere someter al escrutinio público, con todas las de perder.

Dice que, si el pueblo se encapricha, irá a la Revocación de Mandato a finales de este año, cuando todos estudios demoscópicos indican que lo mandarían a su casa.

Y claro, muchos hidalguenses ya se están organizando para juntar las 236 mil firmas necesarias, llevarlo al juicio electoral y deshacerse de un personaje que posee ficticia popularidad, gracias a sus inversiones millonarias en una serie de páginas de Facebook (que aparentan ser medios de comunicación) como lo denunció “Proceso”.

Por cierto, en un reportaje muy completo de la revista “Eme Equis” se explica con puntualidad cómo, a pesar de haber derrotado al PRI después de 93 años, Julio Menchaca está rodeado de piezas fundamentales que fueron afines al partido autoritario. El gobernador de Hidalgo es un tricolor disfrazado de guinda.

Por si fuera poco, su estado de salud es muy endeble: el martes 17 de diciembre, en Actopan, mientras recorría una feria, se desvaneció. Sus publicistas niegan pre infarto o cualquier otra enfermedad, pero ya se barajean nombres para sustituirlo.

A finales del año pasado, en un acto desesperado por su muy baja aceptación ciudadana, tuvo que invertir Menchaca 60 millones de pesos para un arbolito de Navidad, una pista de patinaje, cabalgata y regalar rosca de Reyes. De muy poco sirvió.

En medio del discurso de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, el gobierno de Julio Menchaca friega a unos para beneficiar a los suyos: mandó clausurar el casino Winpot. Hasta ahí no parecería nada raro. Y si le digo que este cierre benefició al casino Vía Dorada, a menos de un kilómetro de distancia, también parecería un mero asunto del mercado.

Pero al observar que este último establecimiento tiene entre sus socios a Elías Marianno Gil Valdez, actual secretario de Administración del estado de Hidalgo, las cosas cambian.

¿El gobernador dio la instrucción de cerrar un negocio, para abultar la chequera de su amigo de gran confianza, que maneja los recursos de la empobrecida entidad?

Todo indica que no se trata de una simple clausura y los movimientos normales del mercado, sino de una historia siniestra de justicia selectiva. Este penoso asunto ya está en los pendientes urgentes del presidente del CCE, Francisco Cervantes, y obviamente de la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. Si siguen así las cosas en Hidalgo, a Menchaca le revocarán el mandato en diciembre.

COLOFÓN

+Hoy se conocerán las corruptelas de Blanco. Se cometieron muchas irregularidades, y para proteger al ex gobernador, lo hicieron diputado.

+Pero la gobernadora González Saravia no será cómplice del saqueo.

+Doña Margarita trabaja en la reconciliación del estado, porque recibió una entidad profundamente dividida; pero que el “Cuauh” devuelva todo lo robado…

POR GUSTAVO RENTERÍA

COLABORADOR

@GUSTAVORENTERIA

