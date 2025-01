Yurem Rojas asegura que es el presidente de la “friendzone”

YUREM ROJAS; “NO SERÍA LA PRIMERA VEZ QUE ME RECHAZARAN, PERO YO NUNCA ANDARÍA CON UNA MUJER CASADA, PORQUE EL KARMA SIEMPRE TE PERSIGUE”

-Yurem, ¿rechazaron tu propuesta de matrimonio?

“No sería la primera vez que me rechazan, porque soy el presidente de la “friendzone”, las mujeres sólo me quieren como amigo siempre, es mi don, pero en esta ocasión no me rechazaron en la vida real, estábamos interpretando una canción que se llama ‘Dos enamorados’ y es una propuesta de matrimonio y fue puro show, porque la chava es casada, vive en Playa del Carmen, y yo nunca andaría con una mujer casada, eso sí que no, porque el karma siempre te persigue, la neta.”

“YA NO SIGO A MI HIJA EN LAS REDES NI VOY A VERLA”

CRISTA, mamá de Gala Montes, refiriéndose a Gala: “Las generaciones de antes éramos más fuertes, no nos tirábamos al piso, no vivíamos empastillados, porque no aguantábamos una depresión, ¿por qué están tristes? ¿por qué se sienten incomprendidos? Lo que no les gusta a mis hijas es que yo diga las cosas como son y por eso ya no sigo en redes a mi hija ni voy a verla”.

Es muy triste lo que pasó entre madre e hija, pero en mi opinión, Crista sí tiene razón, es que desafortunadamente ahora a cualquier cosa le llaman: “grandes males”, y los médicos te empastillan como si fuera la varita mágica que todo lo cura.

ADRIANA FONSECA DE ESTE MUNDO NO HAN CORRIDO A NADIE

Adriana Fonseca dice: “La actuación afecta tu salud mental, porque te tira tu autoestima y los dos años que llevo en terapia me han salvado”.

Mi querida Adriana, nosotros en el paquete que traemos desde que nacemos, traemos el chip para hacernos resistentes, no podemos estar en función de lo que diga feo sobre mi cualquier “Pati volteado”. Tú te construyes o te destruyes sola, si alguien te dice: “No sirves para protagonista”. Existen 50 lugares para ir a pedir una oportunidad o hacer tu propia obra, porque nadie te va a decir que no eres capaz ni tienes que demostrarles nada, porque si les crees ¡tú te vuelves “la víctima”!

Tenemos que ser valientes y resistentes, si no me dan trabajo aquí, la empresa para quien no valgo, no decide mi vida, te tienes que reinventar. Te pueden correr de un trabajo, pero de este mundo no han corrido a nadie.

KIKA EDGAR: CABARET FUE MI PRIMERA OPORTUNIDAD EN LA COMEDIA MUSICAL HACE 19 AÑOS, RETOMARLO HOY ES MÁGICO

Esta puesta en escena de “Cabaret” es la mejor que he visto en mi vida, no se la pueden perder con Kika Edgar que sale de ‘Sally Bowles’.

Kika dijo: “Sólo estaré enero y febrero alternando con Itatí Cantoral, a quien amo y adoro, es una gran compañera y el personaje me encanta, porque hace 19 años fue la primera vez que este musical se montó en México, también en el Teatro de los Insurgentes y fue mi primera oportunidad, el inicio de mi carrera en la comedia musical y retomarlo es increíble”.

