Pronósticos de los partidos sabatinos de la Ronda de Comodines

Los Angeles Chargers vs Houston Texans

Hoy por la tarde comenzará lo que todos estábamos esperando, que son los Playoffs de la NFL, en los cuales todo es borrón y cuenta nueva, y serán los Texans quienes reciban a los sorprendentes Chargers de Jim Harbaugh, quien ha tenido un regreso más que estelar a la liga, después de su exitoso paso dirigiendo a la Universidad de Michigan.

El equipo de L.A. tiene plena confianza en que Justin Herbert podrá conseguir su primera victoria en postemporada, ya que en la temporada 2018 fue la última ocasión en la que lograron avanzar a la ronda Divisional, cuando Philip Rivers aún era su Quarterback.

Justin Herbert tiene cuatro partidos consecutivos en los que lanza múltiples pases de anotación, y esta tarde buscará continuar con esa racha, para lo cual tendrá que continuar apoyándose en el novato Ladd McConkey, quien resultó ser toda una joya, ya que se ha entendido a la perfección con su mariscal de campo.

Después de dos semanas de haber estado ausente, Gus Edwards regresará este día para ayudar a su compañero J.K. Dobbins, quien cargará con el mayor peso del ataque terrestre del equipo.

Por su parte, después de haber tenido un gran comienzo, los Texans cada vez se han ido desdibujando más conforme han transcurrido las semanas, sobre todo a la ofensiva, en donde las lesiones de Steffon Diggs y Tank Dell han mermado mucho el rendimiento de C.J. Stroud, quien no ha lucido con la misma precisión y confianza que la temporada pasada. Sin sus principales compañeros, a Nico Collins le ha costado mucho trabajo mantener su estatus de receptor número uno del equipo, debido a las dobles coberturas que suele enfrentar, por lo que será muy importante lo que puedan hacer Dalton Schultz, Xavier Hutchinson y el recién adquirido Diontae Johnson, quien pasó con más pena que gloria con los Carolina Panthers y los Baltimore Ravens.

Joe Mixon no ha podido brillar tanto como se esperaba, ya que su línea ofensiva no le ha abierto suficientes espacios, y si consideramos que la defensiva de los Chargers es la que menos puntos permitió en la fase regular, las cosas no pintan nada prometedoras para el ataque encabezado por C.J Stroud.

Ambos equipos cuentan con muy buenos jugadores defensivos, los cuales buscarán presionar constantemente al Quarterback contrario, así que no podemos esperar un juego de muchos puntos, en el que tiene la ventaja el equipo de L.A., el cual cuenta con jugadores y entrenadores más experimentados.

Pronóstico Resultado: Los Angeles Chargers 20-13 Houston Texans

Pittsburgh Steelers vs Baltimore Ravens

Por tercera ocasión en la temporada, estos dos equipos se verán las caras esta noche, y podrían ponerse bastante feas las cosas para los Steelers en caso de que no mejoren sustancialmente, ya que cerraron con cuatro derrotas consecutivas, a diferencia del equipo de los Ravens, el cual anotó más de 30 puntos en sus últimas victorias, lo cual los ayudó a llegar a los Playoffs como uno de los equipos más enrachados.

La contratación de Derrick Henry fue lo mejor que les pudo haber pasado, ya que él es un bulldozer una vez que tiene el ovoide en sus manos, por lo que no es de sorprenderse que sea el corredor que promedia más yardas por acarreo (5.9).

La defensiva de los Steelers debe de seguir teniendo pesadilla con lo que sucedió la última vez en la que lo enfrentaron, ya que Henry terminó con más de 180 yardas totales, por lo que tendrán que buscar un nuevo enfoque para poderlo frenar, aunque si llenan con defensivos la caja, entonces Lamar Jackson podría despedazarlos por aire, sobre todo con Mark Andrews y Rashod Bateman, ya que el receptor Zay Flowers no ha podido recuperarse de la lesión que sufrió el fin de semana anterior.

El propio Lamar Jackson, quien es el MVP reinante, está teniendo la mejor temporada de su carrera, ya que nunca había logrado lanzar para más de 4,000 yardas, y tampoco había lanzado más de 40 pases de anotación, además de que por tierra ha conservado la peligrosidad que siempre lo ha caracterizado.

La ofensiva de los Steelers se ha venido desinflando en las últimas jornadas, lo cual ha influido mucho en la mala racha en la que se encuentran actualmente, y mucho de ello se debe al deficiente trabajo de sus linieros ofensivos, quienes no le han hecho ningún favor a Russell Wilson, quien no ha tenido el tiempo suficiente para entrar en ritmo, además de que George Pickens, quien debería de ser su mejor receptor, le ha soltado muchos pases, por lo que ha tenido que recurrir más a su ala cerrada Pat Freiermuth.

Para el equipo de Pittsburgh luce sumamente complicado que puedan salir con vida en esta visita, y es que Lamar Jackson ha demostrado una madurez que no se le había visto en los años anteriores, además de que ha aprendido a no exponer el ovoide de forma innecesaria.

Los Ravens lucen como uno de los contendientes más fuertes para destronar a los Kansas City Chiefs.

Pronóstico Resultado: Pittsburgh Steelers 16-27 Baltimore Ravens

POR DIEGO CARREÑO

COLABORADOR

@diegocarrenoff

MAAZ