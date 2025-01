La decepción con el Senado

El Doctor Patán sufrió una fuerte decepción con los compañeros Noroña y Adán Augusto. En días recientes, desde sus vacaciones justamente estilo Noroña, es decir: en Italia, aquí su doctor leyó que la bancada de Morena en el Senado había puesto a circular un documento en el que, con la capacidad de análisis de lo social que distingue a nuestro movimiento, se advertía de la alta probabilidad de una serie de revueltas populares contra el yanqui en caso de que el licenciado Donald Trump se decidiera a mandar a las fuerzas especiales para eliminar al narco.

Ya hablé antes del furor que me provocó la posibilidad de una guerra popular prolongada contra el imperialismo, con el Fondo de Cultura Económica en plan Asturias en el año 34, el comandante Epigmenio Ibarra entrenando a nuestras tropas de élite y Marx Arriaga leyendo poesía mega sensible en la barricada de Paseo de la Reforma.

Luego, y a pesar de lo exaltado que estaba mi Macedonio, como que el fuego guerrillero se apagó. Como que la cosa quedó en nada. Como que el espíritu del Canto Nuevo Latinoamericano, con sus Quilapayún, sus Silvio y sus Daniel Viglietti, volvió a desaparecer en la noche de los tiempos. Hasta que –me dije, ingenuamente según compruebo– el Senado despertó.

No se trataba solo de revivir el espíritu de “Que escriban pues la historia/ su historia/ los hombres de Playa Girón” (una canción que a su Doctor le reveló verdades tan profundas como que la playa en cuestión no se llama Bahía de Cochinos) y “De pie, marchar, que vamos a triunfar”, con lo de las banderas de unidad, que es de un nivel, casi, como del referido compañero Marx. Se trataba también de darle un lavado de cara a los compañeros senadores.

No digo que lo necesiten. Nuestro movimiento es de una ética a prueba de fuego. Pero la oposición moralmente derrotada se empeña en retratar a los nuestros como una recua de cínicos que chapulinean sin tregua, aprueban lo que les avienten sin siquiera leerlo y extorsionan/chantajean a los peores exponentes del prianismo para luego sumarlos al movimiento. Bueno, eso se iba a terminar.

Ver a nuestros tribunos encabezando la resistencia era el triunfo definitivo de la Cuarta Transformación. Me refiero al triunfo moral. Al triunfo de la conciencia, que, sabemos, ya se vio revolucionada con la 4T.

Ok, pues no será. Ya dijo el compañero presidente Noroña que no tiene la más mínima pista del origen de la carta en cuestión, y que, según confirmó personalmente en una conversación fraterna, lo mismo sucede con el compañero Adán Augusto. Vaya, que la carta es apócrifa. No sabemos si incluso es una estrategia de contra información de la derecha. Una “black operation”.

En fin: que el doctor está que no lo calienta ni el sol de Florencia. En cualquier caso, les deseo un 2025 lleno de Cuarta Transformación.

POR JULIO PATÁN

COLABORADOR

@JULIOPATAN09

MAAZ