Para nombrarla, se acuñó el término suicidio feminicida, producto de una discusión feminista y académica relativamente reciente, tanto que aún se encuentra en evolución desde diversas interpretaciones y matices. Una comúnmente citada es la de la autora sudafricana Diana Russell, quien en su libro Definición de feminicidio y conceptos relacionados, de 2005, lo refiere como “la ‘única salida’ ante una muerte inminente a manos de su agresor”.

La Conferencia Internacional sobre Violencia, Abuso y Ciudadanía de la Mujer realizada en Inglaterra, en 1996, fue la cuna de este término; ahí se escuchó por primera vez y hoy ya existe consenso respecto a la existencia del suicidio forzado de mujeres por razones de género. No, no están exagerando cuando dicen que ya no aguantan más: debemos escucharlas.

El suicidio feminicida se puede prevenir. Al ser el último recurso de las mujeres agredidas ante la desesperanza y la falta percibida de alternativas, hay mucho por hacer. No podemos omitir elementos del contexto como impunidad en delitos de género, especialmente si se trata de agresiones psicológicas tan difíciles de probar ante la autoridad; alto costo de servicios de salud mental, y prejuicios sociales respecto a la depresión, incluida aquella vinculada con ideación suicida.

A nivel jurídico, colectivas feministas alrededor del mundo luchan por nombrar esta violencia en la Constitución de sus países para proteger a las víctimas. En nuestro continente, por ejemplo, la OEA creó en 2018 la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Muerte Violenta de Mujeres y Niñas, la cual propone castigar el suicidio feminicida por inducción o ayuda.

El Salvador fue el pionero en legislar e incluir en su Código Penal esa figura; entró en vigor en 2012 y en nuestro país, entidades federativas como Jalisco y Yucatán también han hecho esfuerzos normativos dentro de su legislación penal.

Mientras en las legislaturas se ponen las pilas, en México ya existe un servicio gratuito 24/7 de apoyo psicológico ante ideación suicida. Lo provee el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, que preside Salvador Guerrero Chiprés, a través de llamada o chat al 55 5533 5533. Sí hay salida y sí hay luz al final del túnel; difundir, salva vidas.

POR MARÍA ELENA ESPARZA GUEVARA

@MAELENAESPARZA

PAL