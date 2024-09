Nearshoring & semiconductores: Una misión (im)posible

La semana pasada tuve la oportunidad de participar en el simposio APEP denominado “Expandiendo el Ecosistema de los Proveedores” organizado por el equipo del International Technology Security and Innovation (ITSI), del Bureau of Economic and Business Affairs del Departamento de Estado de los EE.UU.

Al ir tomando notas sobre las intervenciones de cada uno de los expositores, y al reflexionar sobre el sentido de urgencia de esta oportunidad única para México, así como para otros países de Latinoamérica y Asia, pero con la distinción de que México forma parte de la zona de libre comercio de Norteamérica, no podía dejar de pensar sobre el mensaje de Misión Imposible dirigida a James Bond o Ethan Hunt, que, de expresarse en voz alta, se escucharía así:

“Buenos días señor proveedor, señora proveedora, su Misión, si decide aceptarla es incorporase, reconfigurarse y potencializar sus capacidades, en la cadena de valor y suministro de la industria de los semiconductores, desde su trinchera, desde su realidad, en el menor tiempo posible, a efecto de convertir su esfuerzo individual y colectivo, en negocios rentables, en fuentes de trabajo bien remuneradas, en ingresos públicos, en innovación y desarrollo, lo cual le permitirá ser miembro exclusivo de la zona más competitiva y prospera del mundo. Si cualquiera de los miembros de su equipo es capturado o herido, el Secretario negará cualquier conocimiento del asunto. Este mensaje se autodestruirá en cinco segundos. Buena suerte”.

Y claro, una vez aceptada la Misión, la aventura inicia y sigue frenéticamente, terminando siempre con el cumplimiento exitoso de la Misión, ¡Misión cumplida! Gracias al increíble esfuerzo, inteligencia y coyunturas bien aprovechadas, superando en el camino todas las peripecias y adversidades creíbles e increíbles, haciendo que la Misión Imposible, sea en realidad una:

– M I S I Ó N P O S I B L E-

Durante el simposio hubo todo tipo de intervenciones, una especie de mesa de recepción cuyo menú tenía todos los platillos de la industria de los semiconductores, entre otros, las autoridades, locales, nacionales y extranjeras, los industriales, las PYMEs, los emprendedores, las asociaciones, la academia, los bancos, los think tanks, los medios de comunicación, incluyendo el know how y know who de la industria. En mis notas (compartibles) del simposio encontramos el fomento de la colaboración e innovación en la cadena de suministro de semiconductores, en particular en los sectores de Ensamblaje, Pruebas y Empaquetado (ATP por sus siglas en inglés). El objetivo principal fue empoderar a los proveedores pequeños y medianos, abordando desafíos y explorando oportunidades a través de paneles de discusión y presentaciones.

Algunos puntos destacados incluyen:

La importancia de un ecosistema robusto de proveedores de semiconductores y el papel de la educación y los gobiernos en apoyar esta industria.

Discusiones sobre la mitigación de riesgos en la cadena de suministro, la mejora de las operaciones aduaneras, el desarrollo de la fuerza laboral y el acceso a financiamiento para PYMEs.

Un enfoque en la sostenibilidad ambiental, empleos dignos y estrategias para expandir el alcance de mercado de los proveedores de semiconductores.

El simposio también subrayó la necesidad de asociaciones entre la industria y las instituciones académicas para desarrollar una fuerza laboral calificada para el sector. Las sesiones de networking brindaron oportunidades para construir relaciones y descubrir nuevas oportunidades de negocio y proyectos de impacto social.

Las presentaciones se centraron igualmente en las tendencias futuras, destacando el potencial de crecimiento de la industria de semiconductores y la necesidad de colaboración entre gobiernos, industria e instituciones educativas para garantizar la estabilidad y resiliencia a largo plazo.

Hubo y hay preguntas muy interesantes: ¿Podrían ser más específicos en las acciones de educación para la reconfiguración laboral? ¿Qué va a hacer México para atraer las inversiones en semiconductores? ¿Cómo accedemos al financiamiento o a los subsidios? ¿Cómo colaboramos con EE.UU. y los países de Latinoamérica? ¿Por dónde empiezo como proveedor? ¿Cómo encontrar mi lugar en la cadena de suministro? ¿Hay tiempo para lograrlo? ¿Existe mercado para competir frente a otras económicas más sofisticadas e integradas? ¿Cuál es la logística global? ¿Hay suficiente agua y electricidad limpia disponible? ¿Habrá un CHIPS Act para México? ¿Cómo estar seguros de que cumplo con los controles de exportación de los EE.UU.? ¿Las Universidades estarán a la altura de las circunstancias? ¿Cómo retener y reconfigurar al talento?

Como bien lo dijo el Dr. Edmundo Gutiérrez, Investigador Senior del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), es ¡AHORA O NUNCA! ¡NOW OR NEVER!

¿Acepta la Misión? ¿La Aceptamos México?

POR DR. MIGUEL ÁNGEL MARMOLEJO CERVANTES

COLABORADOR

EEZ